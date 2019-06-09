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      Вибори у Казахстані: поліція масово затримує мітингувальників

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      Затримання протестувальників
      Затримання протестувальників / www.radiosvoboda.org

      Під час президентських виборів у Казахстані не обійшлося без скандалу. Там затримали щонайменше сто людей. Усі вони протестували проти заздалегідь відомих результатів виборів.

      Люди вийшли на вулиці у двох найбільших містах Казахстану – Нур-Султані та Алмати, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Мітингувальники закликали бойкотувати вибори, в яких, окрім Касим-Жомарта Токаєва, беруть участь ще шестеро схвалених урядом кандидатів. Тамтешня поліція одразу жорстко відреагувала на мітингувальників. Незадоволених громадян масово почали затримувати та закривати в автозаки. Подекуди влада відключила мобільний зв'язок та перекрила найбільші вулиці. 

      Дивіться відео: у Казахстані затримують протестувальників

      Нагадаємо, що у Казахстані відбуваються позачергові президентські вибори. Оскільки попередній президент Нурсултан Назарбаєв подав у відставку після майже 30 років правління. На заміну йому призначено Токаєва, який згідно з рейтингами і є ймовірним переможцем цих виборів. Його попередній рейтинг складає 72% голосів. 

      Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану: дивіться відео

       

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      Теги: Новини політики Новини Казахстану Касим-Жомарт Токаєв Протести
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