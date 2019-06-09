Выборы в Казахстане: полиция массово задерживает митингующих

Во время президентских выборов в Казахстане не обошлось без скандала. Там задержали по меньшей мере сто человек. Все они протестовали против заранее известных результатов выборов.

Люди вышли на улицы в двух крупнейших городов Казахстана – Нур-Султана и Алматы, сообщает "Радио Свобода".

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Митингующие призвали бойкотировать выборы, в которых, кроме Касым-Жомарт Токаева, участвуют еще шесть одобренных правительством кандидатов. Местная полиция сразу жестко отреагировала на митингующих. Недовольных граждан массово начали задерживать и закрывать в автозаки. Кое-где власти отключили мобильную связь и перекрыли крупнейшие улицы.

Смотрите видео: в Казахстане задерживают протестующих

Напомним, что в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. Поскольку предыдущий президент Нурсултан Назарбаев подал в отставку после почти 30 лет правления. На замену ему назначен Токаев, который согласно рейтингам и является вероятным победителем этих выборов. Его предыдущий рейтинг составляет 72% голосов.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана: смотрите видео