Масові протести у Гонконгу: учасники акції увірвалися в будівлю парламенту – фото, відео

У Гонконзі, де 1 липня відновилися багатотисячні протести, учасники акцій непокори увірвалися до будівлі парламенту. Там вони вивісили колоніальний прапор Гонкогу британський часів.

Поліція, яка охороняла будівлю, відступила під натиском протестувальників. Ті розбили скляні двері у парламент металевим візком, у будівлі оголосили червоний рівень тривоги. Про це інформує BBC.

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Так, до парламенту увірвалися сотні мітингувальників. Вони зривають зі стін будівлі картини та фото колишніх керівників парламенту, обписують стіни та меблі антиурядовими гаслами. Окрім того, протестувальники вивісили у парламенті прапор Британського Гонконгу.

До речі, Гонконг перейшов від Великої Британії під юрисдикцію Китаю ще у 1997 році. Але мегаполіс зберіг окрему адміністрацію, законодавство і судову систему. Його жителі користуються багатьма свободами, яких не мають китайці.



Протестувальники вибивають скляні двері парламенту металевим візком/ фото Getty images



У парламенті вивісили прапор колоніального Гонконгу/ фото Getty images



Протестувальники у приміщенні парламенту/ фото Getty images

Саме 1 липня минає 22-а річниця передачі Гонконгу з-під британського управління Китаю. Тому в цей день протестувальники вирішили провести масову демонстрацію.

Що відомо про протести у Гонконзі?

Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.



Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

Відео масових протестів у Гонконзі 1 липня:

Багатотисячні протести наткнулись на опір з боку правоохоронців. Так, 12 червня поліція застосувала щодо протестувальників перцевий газ, кийки та гумові кулі. Після цих кривавих подій уряд Гонконгу пішов на поступки. Та вже 16 червня активісти знову вийшли на вулиці. Тисячі людей закликали до повної відмови від законодавства про екстрадицію, а ще – вимагали відставки керівника адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

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