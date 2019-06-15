Масові протести у Гонконгу дали результат: влада відкладе закон про екстрадицію, – ЗМІ

Понад 1 мільйон людей вийшли на вулиці Гонконгу протестувати проти введення поправки до законопроекту про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Уряд має намір 15 червня оголосити про припинення розгляду закону.

Рішення відкласти прийняття закону ухвалили за підсумками наради пекінської влади, що відбулася у Шеньчжені, пише South China Morning Post.

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Чиновники уже обговорили усі "за" і "проти" призупинення розгляду законопроекту.

У середу, 12 червня, десятки тисяч людей, в основному молодь і студенти, вийшли блокувати вулиці біля урядових будівель. Поліція застосувала щодо них перцевий газ, кийки та гумові кулі. Унаслідок цього багато людей отримали поранення. У поліції Гонконгу заявили, що дії протестувальників вийшли за рамки звичайного мирного зібрання.

До слова, масові протести у Гонконзі проти нового закону про екстрадицію підтримали 2 найбільших порносайти. Вони припинили свою роботу та опублікували повідомлення із закликами вийти на вулиці 12 червня. Одне з таких повідомлень – "Гонконг вмирає. А ти все ще дрочиш?".

Що відомо про закон, проти якого протестують у Гонконзі?Поправка про екстрадицію – це новий закон, який з 9 червня розглядає гонконгський парламент. Згідно з ним, підсудних дозволять екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни. Протестувальники переконані, що завдяки цьому Китай зможе репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.