У Москві знову тисячні протести через вибори: фото та відео

У столиці Росії на проспекті Сахарова розпочався масштабний мітинг, який організувала Лібертаріанська партія. Його учасники вимагають допустити опозиційних політиків на вибори до Мосміськдуми.

Мітинг щаздалегідь узгодили із владою, пише "Інтерфакс". На вході видають свистки, банери з іменами незалежних кандидатів та плакати "Я маю право на вибір".

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За підрахунками "Білого лічильника", на проспект Сахарова вийшли понад 22 тисяч осіб. Поліція не повідомляла підсумкових даних, проте під час акції звітувала про 12 тисяч учасників.

Причиною обурення стало те, що виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галямін і іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".



Акції протесту у Москві/ Фото із соцмереж

Кандидати мають намір оскаржити це рішення – вони подаватимуть апеляції до місцевого виборчого комітету, а потім до ЦВК. Зокрема, Любов Соболь, яка вже сьомий день продовжує голодування, напередодні подала скаргу.



Провоохоронці на мітингу у Москві/ Фото із соцмереж

Відео протестів у Москві

Протестні акції почалися ще минулого тижня. Тоді протестувальники дійшли до будівлі мерії Москви, а потім до міського виборчкома. Мітинг закінчився розгоном його учасників: були затримані 38 осіб.

Друзья, нас было очень много! Митинг на Сахарова стал самым массовым за последние несколько лет. Вы все невероятно крутые!



Теперь ход за властями: либо они принимают подписи реальных людей и регистрируют независимых кандидатов, либо в субботу в 14:00 мы все выходим к мэрии. pic.twitter.com/rUMaRp1KOc — Команда Навального (@teamnavalny) July 20, 2019

Що відомо про скандал з виборами до Московської міської думи?Кандидатами на вибори до Московської міськдуми реєструвались одразу декілька опозиційних кандидатів. Зокрема, юристка "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь, член партії "Яблуко" Сергій Мітрохін, актор Андрій Соловйов, екс-футболіст Дмитро Буликін та музикант Сергій Троїцький.



Однак виборчком допустив до виборів лише кандидатів від парламентських "Комуністичної партії", ЛДПР та партії "Справедлива Росія". Любов Соболь розповіла, що для того, аби не допустити її до виборів, комісія визнала недійною майже 15% на її підтримку як кандидата. При цьому допустимим максимумом є 10%.



У відповідь голова Московського виборчокому Валентин Горбунов звинуватив Соболь у тиску на виборчі комісії.



Що цікаво, згідно з російським законодавством, кандидатам від парламентських партій не потрібно збирати підписи для реєстрації.