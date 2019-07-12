"Вони нас не зупинять": у Москві відпустили всіх затриманих кримських татар

Всіх затриманих 11 липня у Москві кримських татар випустили з відділень поліції. Їм призначили штрафи у розмірі від 10 до 20 тисяч рублів. Окрім того, 29 липня російські столичні суди будуть розглядати складені на протестувальників протоколи.

Так, всіх затриманих татар відпустили з відділень Міщанського і Таганського ОВС в ніч на 12 липня. Їм закидають порушення порядку проведення публічних акцій, інформує "Кримська солідарність".

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Ці затримання не зупинять нас на шляху боротьби за наші права. Затримання такої кількості людей під Верховним судом Російської Федерації, де оголошували вирок усьому кримськотатарському народу, був безпрецедентною акцією для Москви,

– розповіла одна з активісток.

Вона зазначила, що працівники московської поліції були здивовані солідарністю людей, які за тисячу кілометрів приїхали підтримати звинувачених у справі "Хізб ут-Тахрір" татар.

"Така солідарність – це унікальне явище, яке не закінчиться лиш цією акцією", – додала активістка.

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Чому татари протестують у Москві?

Декілька днів кримські татари влаштовують акції протестів у Москві. Так, 10 липня активісти вийшли на Красну площу Москви, щоб виразити свій протест переслідуванням кримських татар на окупованому півострові.

Вже 1 липня близько півсотні татар затримали під Верховним судом РФ. Ці люди протестували проти рішення російського суду щодо затриманих у справі "Хізб ут-Тахрір".

Що це за справа?

"Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано чотирьох кримських татар. Їм закидали участь у терористичній організації та підготовку до насильного захоплення влади.



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