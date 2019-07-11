Які це ще спільні війська захоплювали Крим, – Чийгоз поскандалив із Мураєвом у прямому ефірі

Так, кримський дисидент вказав "опоблоківцю", що поки кримські татари захищали і продовжують захищати півострів від російської агресії, Мураєв і його команда "будували свою успішність".

Так, Ахтем Чийгоз взявся критикувати Євгена Мураєва за слова про "спільні війська, які начебто захоплювали Крим". Словесна перепалка відбулася в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

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Сьогодні вони можуть плювати нам в обличчя тим, що виявляється йде обопільна війна, треба ж. Це виявляється у Крим увійшли якісь спільні війська, а не російський чобіт,

– звернувся Чийгоз до Мураєва.

На це "опоблоківець" запитав, чому Україна у 2014 році не захищала Крим.

"Я захищав і захищаю сьогодні. І кримські татари стояли вчора на Червоній площі через 22 роки. І до того ми там були і стояли, і життя віддавали, поки ви будували свою успішність. Їх арештували, а сьогодні вийшли ще 55 людей. І їх арештували. І завтра вийдуть", – наголосив Чийгоз.

Водночас він додав, що всі заяви Мураєва про громадянську війну чи спільні війська лунають на тлі того, що у Криму ледь не кожного дня знаходять вбитих активістів.

Чому кримські татари виходять на протести у Москві? Через "справу Хізб ут-Тахрір". "Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано чотирьох кримських татар. Їм закидали участь у терористичній організації та підготовку до насильного захоплення влади.



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