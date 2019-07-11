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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Які це ще спільні війська захоплювали Крим, – Чийгоз поскандалив із Мураєвом у прямому ефірі

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      Ахтем Чийгоз
      Ахтем Чийгоз / фото з відкритих джерел

      Так, кримський дисидент вказав "опоблоківцю", що поки кримські татари захищали і продовжують захищати півострів від російської агресії, Мураєв і його команда "будували свою успішність".

      Так, Ахтем Чийгоз взявся критикувати Євгена Мураєва за слова про "спільні війська, які начебто захоплювали Крим". Словесна перепалка відбулася в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

      Актуально: У Москві силовики затримали півсотні кримських татар

      Сьогодні вони можуть плювати нам в обличчя тим, що виявляється йде обопільна війна, треба ж. Це виявляється у Крим увійшли якісь спільні війська, а не російський чобіт,
      – звернувся Чийгоз до Мураєва.

      На це "опоблоківець" запитав, чому Україна у 2014 році не захищала Крим.

      "Я захищав і захищаю сьогодні. І кримські татари стояли вчора на Червоній площі через 22 роки. І до того ми там були і стояли, і життя віддавали, поки ви будували свою успішність. Їх арештували, а сьогодні вийшли ще 55 людей. І їх арештували. І завтра вийдуть", – наголосив Чийгоз.

      Водночас він додав, що всі заяви Мураєва про громадянську війну чи спільні війська лунають на тлі того, що у Криму ледь не кожного дня знаходять вбитих активістів.

      Чому кримські татари виходять на протести у Москві? Через "справу Хізб ут-Тахрір". "Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано чотирьох кримських татар. Їм закидали участь у терористичній організації та підготовку до насильного захоплення влади.

      Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, а Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова — до 9 років в колонії суворого режиму.

      11 липня в Москві відбувається розгляд апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказського суду.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари Анексія Криму Ахтем Чийгоз Євгеній Мураєв
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