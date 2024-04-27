Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу й прямувати до укриття. Це допоможе вберегти життя та здоров'я, а також полегшить роботу Повітряних Сил. Також просимо не публікувати наслідки влучань або роботи ППО.

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Вибухи у Дніпрі

Місцеві повідомляють, що о 4:54 у Дніпрі чули звук вибуху. У цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки ракетами.