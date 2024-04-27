Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу й прямувати до укриття. Це допоможе вберегти життя та здоров'я, а також полегшить роботу Повітряних Сил. Також просимо не публікувати наслідки влучань або роботи ППО.
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Росіяни підняли у повітря ТУ-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють Вибухи у Дніпрі
Місцеві повідомляють, що о 4:54 у Дніпрі чули звук вибуху. У цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки ракетами.
Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в . Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими! телеграмі 24 Каналу Атаки на Україну Ворог розпочав терор ще ввечері 26 квітня. Так, о 21:35 вибух пролунав у Харківській області. Окупанти вдарили по регіону балістикою. Близько 23:00 місцеві жителі Івано-Франківську чули гучний звук. Ймовірно, вибух став наслідком роботи ППО. Зазначимо, що в той час тривога була оголошена на всій території України. Росіяни підіймали у небо МіГ-31К, що є носієм "Кинджалів". Повітряні сили попереджали про пуски цих ракет і зазначали про їх проліт на Захід України. Також моніторингові пабліки писали, що окупанти використали проти українців ракети "Калібр", які вони не запускали довгий час. Попередньо, над нашою країною фіксували три цілі такого типу. Згодом вибухи знову пролунали в Харкові. Тривогу там оголосили одночасно з першим ударом. Ворог вдарив між корпусами цивільної лікувальної установи у Салтівському районі. У медзакладі повилітали шибки. Попередньо – без постраждалих.