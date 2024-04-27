Ймовірно, ворог атакував регіон балістикою. Це вже не перша атака на Харківську область за останню добу. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та пройти в укриття.

Дивіться також Небесний щит: чому Європа хоче створити свій "Залізний купол" і яка користь з цього Україні

Вибух у Харкові

Близько 00:31 у Харкові пролунав потужний вибух. Повітряні Сили оголосили про ракетну небезпеку. Вже за дві хвилини місцеві повторно чули гучний звук. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив російську атаку на місто.

Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів,

– написав він.

Моніторингові пабліки повідомляють, що росіяни атакували Харківщину балістикою. Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів деталі атаки.

Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. На цю хвилину – без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Деталі зʼясовуємо, триває обстеження,

– написав він.

Ігор Терехов повідомив, що прилетіло поряд з медичним закладом – там повилітали шибки.

Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!

Місцева влада закликала громадян лишатися в укриттях. У поліції також закликали не публікувати фото або відео ворожої атаки – це може призвести до тяжких наслідків.

Вечірня атака