Ймовірно, ворог атакував регіон балістикою. Це вже не перша атака на Харківську область за останню добу. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та пройти в укриття.
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Вибух у Харкові
Близько 00:31 у Харкові пролунав потужний вибух. Повітряні Сили оголосили про ракетну небезпеку. Вже за дві хвилини місцеві повторно чули гучний звук. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив російську атаку на місто.
Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів,
– написав він.
Моніторингові пабліки повідомляють, що росіяни атакували Харківщину балістикою. Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів деталі атаки.
Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. На цю хвилину – без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Деталі зʼясовуємо, триває обстеження,
– написав він.
Ігор Терехов повідомив, що прилетіло поряд з медичним закладом – там повилітали шибки.
Місцева влада закликала громадян лишатися в укриттях. У поліції також закликали не публікувати фото або відео ворожої атаки – це може призвести до тяжких наслідків.
Вечірня атака
- Росіяни запускали по Україні ракети вже ввечері 26 квітня. Зокрема, у Харківській області вибухи чули о 21:35 – існувала загроза балістичного озброєння.
- Пізніше – близько 23:00, гучний звук чули жителі Івано-Франківську. Ймовірно, це була робота протиповітряної оборони. Повітряні сили попереджали про пуски балістики й фіксували політ трьох ракет. Також моніторингові пабліки писали про запуск "Кинджалів".
- Вже о 23:40 в області, на жаль, прогриміли повторні вибухи. Про наслідки місцева влада наразі не повідомляла.
- Додамо, що моніторингові канали повідомляли про зліт трьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 03:00 – 04:30.
- 24 Канал закликає бути обережними та не ігнорувати тривогу.