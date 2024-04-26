У п'ятницю, 26 квітня, близько 23:00 у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога. Російські загарбники запустили ракети, зокрема "Кинджали". Вже незабаром в Івано-Франківську пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

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В Івано-Франківську прогриміли вибухи

Ввечері, 26 квітня, орієнтовно о 22:57 тривога пролунала для Івано-Франківської області. Вже о 23:35 кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи в області. Ймовірно, це була робота протиповітряної оборони.

Вже о 23:40 в області, на жаль, прогриміли повторні вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.