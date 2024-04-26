У п'ятницю, 26 квітня, близько 23:00 у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога. Більше про ракетну небезпеку та випущені ворогом цілі читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Відбої почали ширитися Україною.
Моніторингові пабліки пишуть про зліт трьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья".
Також вони зазначають: у разі бойового вильоту бомбардувальники ввійдуть до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону у період від 03:00 до 04:30.
ПС: швидкісна рухається ціль з Черкащини на Вінниччину.
Жителі Івано-Франківської області чули вибух. Телеграм-канали вказують на одну крилату ракету на Львівщині повз Бібрку з північним курсом.
Сили оборони закликають особливо Тернопільщину та Хмельниччину перебувати в укриттях.
Повітряні сили наголошують на тому, що ворог запустив ракети типу "Кинджал". Через Житомирщину вони рухаються в південно-західному напрямку.
Крилата ракета з Тернопільщини рухається у західному напрямку. Зокрема, як пишуть телеграм-канали, у бік Стрия під Львовом. Інша ракета на Вінниччині зі західним курсом.
Ракети змінили курс з Київщини на Вінниччину.
Моніторингові пабліки пишуть про зліт МіГ-31К військово-повітряних сил Росії на аеродромі "Саваслейка".
Це винищувач, що є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Крилата ракета через Черкащину рухається в напрямку Київщини, а саме – у бік Білоцерківського району.
Також фіксують ціль на Хмельниччині у західному напрямку.
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Одну ціль фіксували на Вінниччині станом на 23:03 у північно-західному напрямку. Інша крилата ракета була у напрямку на Кропивницький, але близько 23:09 змінила курс на Черкащину.
Сигнали повітряної тривоги почули жителі Києва та усієї України, а саме – таких регіонів:
- Київська область;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Кіровоградська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
По всій Україні пролунала повітряна тривога 26 квітня
Близько 22:05 Повітряні сили писали про загрозу застосування балістики з північного сходу. О 22:50 стало відомо про ракету на Миколаївщині в північному напрямку. Через декілька хвилин зафіксували 3 ракети у північно-західному напрямку.