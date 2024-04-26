У п'ятницю, 26 квітня, близько 23:00 у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога. Більше про ракетну небезпеку та випущені ворогом цілі читайте в матеріалі 24 Каналу.

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00:00, 27 квітня Відбої почали ширитися Україною.

23:55, 26 квітня Моніторингові пабліки пишуть про зліт трьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Також вони зазначають: у разі бойового вильоту бомбардувальники ввійдуть до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону у період від 03:00 до 04:30.

23:40, 26 квітня ПС: швидкісна рухається ціль з Черкащини на Вінниччину.

23:39, 26 квітня Жителі Івано-Франківської області чули вибух. Телеграм-канали вказують на одну крилату ракету на Львівщині повз Бібрку з північним курсом.

23:36, 26 квітня Сили оборони закликають особливо Тернопільщину та Хмельниччину перебувати в укриттях.

23:33, 26 квітня Повітряні сили наголошують на тому, що ворог запустив ракети типу "Кинджал". Через Житомирщину вони рухаються в південно-західному напрямку.

23:29, 26 квітня Крилата ракета з Тернопільщини рухається у західному напрямку. Зокрема, як пишуть телеграм-канали, у бік Стрия під Львовом. Інша ракета на Вінниччині зі західним курсом.

23:25, 26 квітня Ракети змінили курс з Київщини на Вінниччину.

23:20, 26 квітня Моніторингові пабліки пишуть про зліт МіГ-31К військово-повітряних сил Росії на аеродромі "Саваслейка". Це винищувач, що є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.



23:15, 26 квітня Крилата ракета через Черкащину рухається в напрямку Київщини, а саме – у бік Білоцерківського району. Також фіксують ціль на Хмельниччині у західному напрямку.

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Одну ціль фіксували на Вінниччині станом на 23:03 у північно-західному напрямку. Інша крилата ракета була у напрямку на Кропивницький, але близько 23:09 змінила курс на Черкащину.

23:00, 26 квітня Сигнали повітряної тривоги почули жителі Києва та усієї України, а саме – таких регіонів: Київська область;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Кіровоградська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

По всій Україні пролунала повітряна тривога 26 квітня