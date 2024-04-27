В пятницу, 26 апреля, около 23:00 во всех областях нашего государства прозвучала воздушная тревога. Больше о ракетной опасности и выпущенных врагом целях читайте в материале 24 Канала.

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00:00, 27 апреля Отбои начали распространяться по Украине.

23:55, 26 апреля Мониторинговые паблики пишут о взлете трех бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Также они отмечают: в случае боевого вылета бомбардировщики войдут в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион в период с 03:00 до 04:30.

23:40, 26 апреля ПС: скоростная движется цель из Черкасской области на Виннитчину.

23:39, 26 апреля Жители Ивано-Франковской области слышали взрыв. Телеграм-каналы указывают на одну крылатую ракету на Львовщине мимо Бибрки с северным курсом.

23:36, 26 апреля Силы обороны призывают особенно Тернопольщину и Хмельнитчину находиться в укрытиях.

23:33, 26 апреля Воздушные силы отмечают то, что враг запустил ракеты типа "Кинжал". Через Житомирскую область они движутся в юго-западном направлении.

23:29, 26 апреля Крылатая ракета с Тернопольщины движется в западном направлении. В частности, как пишут телеграм-каналы, в сторону Стрыя под Львовом. Другая ракета в Винницкой области с западным курсом.

23:25, 26 апреля Ракеты изменили курс с Киевщины на Виннитчину.

23:20, 26 апреля Мониторинговые паблики пишут о взлете МиГ-31К военно-воздушных сил России на аэродроме "Саваслейка". Это истребитель, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.



23:15, 26 апреля Крылатая ракета через Черкасскую область движется в направлении Киевщины, а именно – в сторону Белоцерковского района. Также фиксируют цель в Хмельницкой области в западном направлении.

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Одну цель фиксировали в Винницкой области по состоянию на 23:03 в северо-западном направлении. Другая крылатая ракета была в направлении на Кропивницкий, но около 23:09 изменила курс на Черкасскую область.

23:00, 26 апреля Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киева и всей Украины, а именно – таких регионов: Киевская область;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Кировоградская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

По всей Украине прозвучала воздушная тревога 26 апреля