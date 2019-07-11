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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Москві силовики затримали півсотні кримських татар

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      Затримані кримські татари
      Затримані кримські татари / "Кримська солідарність"

      Близько 50 кримських татар приїхали до будівлі російського суду, аби підтримати земляків у "справі Хізб ут-Тахрір". Поліція затримала всіх учасників пікету.

      Правоохоронці затримали кримських татар, завантажили в автобуси та повезли до найближчих відділків органів внутрішніх справ, повідомила правозахисниця Лутфіє Зудієва

      Важливо: На Красній площі у Москві затримали кримських татар

      LIVE. Верховный суд г. Москва Апелляционный суд по «делу Хизб ут-Тахрир»(первая бахчисарайская группа). Задержание активистов акции протеста. 11.07.2019

      Опубликовано Крымская солидарность Четверг, 11 июля 2019 г.

      Силовики пригнали автобуси та наказали учасникам мітингу розійтися. Активісти, що приїхали підтримати своїх земляків, відмовились, і правоохоронці почали всіх затримувати.

       
      Також сьогодні кримські татари протестують в Україні під посольством РФ у зв’язку з запланованим на 11 липня розглядом апеляції щодо 2 фігурантів справи про тероризм "Хізб ут-Тахрір".

      Що відомо про "справу Хізб ут-Тахрір"?"Хізб ут-Тахрір" — міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано чотирьох кримських татар. Їм закидали участь у терористичній організації та підготовку до насильного захоплення влади.

      Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, а Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова — до 9 років в колонії суворого режиму.

      11 липня в Москві відбувається розгляд апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказського суду. 

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Кримські татари Новини Росії Москва
      Джерело: 24 канал
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