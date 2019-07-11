У Москві силовики затримали півсотні кримських татар
Близько 50 кримських татар приїхали до будівлі російського суду, аби підтримати земляків у "справі Хізб ут-Тахрір". Поліція затримала всіх учасників пікету.
Правоохоронці затримали кримських татар, завантажили в автобуси та повезли до найближчих відділків органів внутрішніх справ, повідомила правозахисниця Лутфіє Зудієва
Важливо: На Красній площі у Москві затримали кримських татар
Силовики пригнали автобуси та наказали учасникам мітингу розійтися. Активісти, що приїхали підтримати своїх земляків, відмовились, і правоохоронці почали всіх затримувати.
Що відомо про "справу Хізб ут-Тахрір"?"Хізб ут-Тахрір" — міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано чотирьох кримських татар. Їм закидали участь у терористичній організації та підготовку до насильного захоплення влади.
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