На Червоній площі у Москві затримали кримських татар
Родичі незаконно ув'язнених кримських татар і активісти вийшли на акцію у Москві. Вони протестували проти переслідування кримських татар на окупованому півострові.
Традиційно мітинг тривав недовго. Поліцейські через кілька хвилин від початку акції затримали сімох учасників, повідомляє у Facebook громадське об'єднання "Кримська солідарність".
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Учасники акції тримали в руках плакати "Боротьба з тероризмом в Криму – це боротьба з інакомисленням", "Наші діти не терористи", "Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою в Криму".
Завтра Верховний суд Росії має розглянути апеляцію адвокатів кримських татар з так званої першої бахчисарайської групи, яких засудили за нібито тероризм. Насправді ж за незгоду з окупацією Криму.
Дивіться відео з протесів кримських татар під Кремлем:
За даними активістів, серед затриманих:
- Сіяр Гафаров,
- Ескендер Люманов,
- Решат Емірусеінов – батько одного з фігурантів "Справи Хізб ут-Тахрір" і активний учасник "Кримської солідарності",
- Енвер Сейтумеров – активіст кримськотатарського національного руху,
- вчитель історії, Сейран Джемілєв,
- Февзі Абдураманов,
- Сінавер Німетулаєв.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10612836-u-moskvi-zatrimali-simoh-uchasnikiv-piketu-proti-peresliduvan-krimskih-tatar.html
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10612836-u-moskvi-zatrimali-simoh-uchasnikiv-piketu-proti-peresliduvan-krimskih-tatar.html