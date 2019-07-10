На Червоній площі у Москві затримали кримських татар

Родичі незаконно ув'язнених кримських татар і активісти вийшли на акцію у Москві. Вони протестували проти переслідування кримських татар на окупованому півострові.

Традиційно мітинг тривав недовго. Поліцейські через кілька хвилин від початку акції затримали сімох учасників, повідомляє у Facebook громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Читайте також: Влада Росії має почути, – Зеленський про повернення Криму та Донбасу





Детальніше читайте на УНІАН: повідомляє у Facebook громадське об'єднання "Кримська солідарність",Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10612836-u-moskvi-zatrimali-simoh-uchasnikiv-piketu-proti-peresliduvan-krimskih-tatar.html

Учасники акції тримали в руках плакати "Боротьба з тероризмом в Криму – це боротьба з інакомисленням", "Наші діти не терористи", "Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою в Криму".

Завтра Верховний суд Росії має розглянути апеляцію адвокатів кримських татар з так званої першої бахчисарайської групи, яких засудили за нібито тероризм. Насправді ж за незгоду з окупацією Криму.

Дивіться відео з протесів кримських татар під Кремлем:

За даними активістів, серед затриманих:

Сіяр Гафаров, Ескендер Люманов, Решат Емірусеінов – батько одного з фігурантів "Справи Хізб ут-Тахрір" і активний учасник "Кримської солідарності", Енвер Сейтумеров – активіст кримськотатарського національного руху, вчитель історії, Сейран Джемілєв, Февзі Абдураманов, Сінавер Німетулаєв.

Російська влада проводить масові обшуки і затримання кримських татар. Востаннє силовики з обшуками вдерлися до мечеті у селі Зарічне Сімферопольського району. Внаслідок обшуків були затримані прихожани мечеті.





Детальніше читайте на УНІАН: За даними активістів, серед затриманих: Сіяр Гафаров (1952 р.н.), Ескендер Люманов (1964 р.н.), Решат Емірусеінов (1950 р.н.) - батько одного з фігурантів "Справи Хізб ут-Тахрір" і активний учасник "Кримської солідарності", Енвер Сейтумеров (1951 р.н.) - активіст кримськотатарського національного руху, вчитель історії, Сейран Джемілєв (1962 р.н.), Февзі Абдураманов (1964 р.н.), Сінавер Німетулаєв (1955 р р.).Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10612836-u-moskvi-zatrimali-simoh-uchasnikiv-piketu-proti-peresliduvan-krimskih-tatar.html