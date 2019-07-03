Влада Росії має почути, – Зеленський про повернення Криму та Донбасу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що більшість росіян розуміє, що окуповані Крим та Донбас – це Україна. А повернення цих територій є запорукою спокійного сну у всьому світі.

Зеленський на Конференції з питань реформ в Україні у Торонто заявив, що повернення Криму та Донбасу Україні підтримує багато людей у Європі та на Заході. Про це повідомив "Інтерфакс".

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"Ми ніколи не будемо втомлюватися повторювати: Донбас і Крим – це Україна. Я знаю, що багато людей в Росії насправді це розуміють. І я знаю, що багато людей на Донбасі і в Криму бояться іноді про це говорити, і я знаю, що багато людей в Європі і на Заході нас підтримують", – сказав глава держави.

Але те, що Донбас і Крим – Україна, має почути керівництво Росії,

– наголосив Зеленський.

За його переконання, світ повинен не втомлюючись на повний голос говорити про цю проблему.

"Це потрібно не тільки Україні, це потрібно і вам. Тому що повернення Криму і мир на Донбасі – запорука спокійного сну і в Європі, і в світі. Пам'ятайте, будь ласка, про це, коли наступного разу будете обговорювати питання санкцій", – додав президент.

До слова, 2 липня Президент України Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту в Торонто зустрівся із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Політики обговорили низку важливих питань, зокрема, розвиток українсько-канадських відносин, війну на Донбасі та посилення санкцій щодо Росії.

Про що говорили Володимир Зеленський та Джастін Трюдо на зустрічі у Торонто – читайте у матеріалі 24 каналу