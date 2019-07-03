Канада озвучила свою позицію щодо повернення Росії у ПАРЄ

Канада не підтримує рішення про повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи без виконання будь-яких умов. Москву не можна було допускати в Асамблею, адже вона грубо порушила міжнародне право анексувавши український Криму.

Глава МЗС Канади Христя Фріланд на відкритті у Торонто щорічної Української конференції з питань реформ наголосила, що її країна повністю підтримує позицію України, пише Укрінформ.

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Ми погоджуємося з Україною та іншими партнерами, що права Росії у ПАРЄ не повинні були бути відновлені в односторонньому порядку, що сталося минулого тижня,

– заявила Фріланд.

Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

Заяву дипломатки про засудження дій ПАРЄ зала зустріла гучними аплодисментами. Фріланд наголосила, що з часу незаконної окупації Криму російська влада постійно порушує права людини на півострові, влаштовує незаконні арешти, вдається до тортур, викрадає та затримує людей, нападає на кримських татар та їхні культурні пам’ятки.

"Незважаючи на російську агресію у Криму та на сході України, український народ продемонстрував беззаперечну відданість своїй незалежності, суверенітету та демократії, реформ", – додала вона.

Очільниця МЗС Канади нагадала, що українці ще початку Революції Гідності борються за демократичну Україну і за цей час у державі було проведено більше реформ ніж за попередні 23 роки незалежності. Проте залишається ще багато роботи.

У час цинізму та широкого розповсюдження дезінформації дехто говорить, що ліберальна ідея, мовляв, померла. Нас справді вразило бачити, як мільйони українців скористалися своїм виборчим правом на президентських виборах, я сподіваюся побачити те саме на парламентських виборах,

– сказала Фріланд.

Свою промову вона підсумувала словами про те, що Україна зараз перебуває на передовій боротьби за ліберальну демократію та світовий порядок, заснований на повазі до правил та міжнародного права.

Фріланд зустрілася з Зеленським у Канаді: про що говорилиПрезидент України Володимир Зеленський зустрівся 2 липня у Торонто з главою МЗС Канади Христею Фріланд. Вони обговорили важливість об'єднання міжнародної коаліції для боротьби з агресією Росії.



Гарант подякував Канаді за підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках співпраці "Великої сімки" та ООН. Він додав, що вдячний Христі Фріланд за організацію міжнародної Конференції з питань реформ в Україні, яка 1 липня розпочалася у Торонто.