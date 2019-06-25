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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      ПАРЄ прийняла рішення, яке дозволяє Росії повернутися до зали асамблеї

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      ПАРЄ запросила Росію прийняти участь у червневій сесії
      ПАРЄ запросила Росію прийняти участь у червневій сесії / Фото з відкритих джерел

      Парламентська асамблея Ради Європи прийняла відповідну резолюцію, яка передбачає зміну санкційного механізму та повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. РФ планує відновити роботу в Асамблеї вже у вівторок.

      Результати відповідного голосування оголосила президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск'є на засіданні літньої сесії, яка триває 24-28 червня у Страсбурзі (Франція). 118 євродепутатів підтримали резолюцію, 62 проголосували проти, 10 утрималися.

      Важливо! Що змінить повернення РФ до ПАРЄ

      Це означає, що ПАРЄ підтримали проект резолюції про змінення процесу прийняття рішень щодо повноважень і голосування, який створив можливість для зняття санкцій з російської делегації. У зв'язку з цим рішенням, механізм запровадження санкцій, який в ПАРЄ діяв до цього, відтепер скасовується.

      У регламенті зявилася норма, яка скасовує право ПАРЄ накладати ключові санкції на будь-яку національну делегацію, включаючи Росію. Асамблея більше не зможе обмежувати право голосу, право виступу, право участі та голосування у комітетах асамблеї – не зважаючи на те, яких порушень припустилася держава та її депутати.

      ПАРЄ відхилила понад 200 українських поправок до резолюції щодо повернення делегації Російської Федерації.

      Українські депутати вже заявили, що будуть оскаржувати повноваження РФ, щойно вона подасть свій список. Якщо це відбудеться, то розгляд даного питання призначать на середу, однак Росія вже у вівторок має намір відновити роботу у Асамблеї.

      Член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв у своєму Facebook зазначив, що у вівторок продовжиться боротьба за санкції накладені на РФ.

      Перша заступниця голови Верховної Ради, членкиня української делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко так прокоментвала рішення ПАРЄ:

      Нас – меншість. Ми не зрадили принципи РЄ, на відміну від тих, хто продав принципи заради грошей, внеску Росії.

      Варто зазначити, що у 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.

      Треба знати: У чому ще одна прихована небезпека повернення Росії в ПАРЄ

       

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Європа Новини Росії
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