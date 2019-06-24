У ПАРЄ готуються голосувати за рішення Росії навіть без тексту, правки України відхилили

Парламентська асамблея Ради Європи відхилила понад 200 українських правок у резолюцію щодо повернення делегації Росії. Водночас у депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи досі нема тексту рішення із поправками, за яке вони мають голосувати цієї ночі.

Голосування затрималось саме через те, що проект голосування не переклали на французьку мову – офіційну у Раді Європи, повідомляє "Європейська правда".

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Водночас у депутатів немає також тексту рішення англійською.Окрім того, у вільному доступі немає також електронної версії зведених поправок.



Так, дебати щодо документу відбулися без вивчення змін до нього. Навіть якщо депутати встигнуть отримати текст поправок до початку голосування, то все одно будуть змушені голосувати.

Правки України відхилили

Понад 200 українських правок у резолюцію щодо повернення делегації Росії відхилили, повідомляє віце-спікера Верховної ради Ірина Геращенко Facebook. "За" правки проголосували лише 52 євродепутати, 110 – "проти".

Приблизно такий розклад зараз в ПАРЄ, де відбувається справжній Страсбурзський змова деяких європейських політиків і делегацій,

– написала вона.

Щонайменше делегації 10 країн виступили за повернення Росії до Парламентської асамблеї вже під час засідання регламентного комітету ПАРЄ, повідомив член української делегації та народний депутат Леонід Ємець.

Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів. Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

За відновлення права голосу та участі Росії:

Франція;

Німеччина;

Італія;

Ісландія;

Сан-Марино;

Туреччина;

Нідерланди;

Швейцарія;

Норвегія;

Монако.

Проти повернення делегації Росії:

Україна;

Британія;

Польща;

Грузія;

Литва.

Однак згодом Тереза Мей заявила, що підтримує збереження членства Росії у Раді Європи. Однак анексію Криму визнавати ніколи не збирається.

Причина в тому, що членство Росії в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства притягнути її до відповідальності за порушення прав людини,

– пояснила вона.

Зазначимо, Борислав Береза заявив, що покине членство в українській делегації ПАРЄ, якщо в організацію повернуть Росію. А міністр закордонних справ Павло Клімкін взагалі сказав, що Україна після такого може покинути організацію .

Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. До речі, потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.



16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ. Цього намагається недопустити Україна. Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу.



На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.