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      Які країни виступають за повернення Росії до ПАРЄ: перелік

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      Росія може повернутися до ПАРЄ
      Росія може повернутися до ПАРЄ / GettyImages

      Щонайменше делегації 10 країн виступили за повернення Росії до Парламентської асамблеї вже під час засідання регламентного комітету ПАРЄ. Зокрема, до таких належать Франція та Німеччина.

      На своїй сторінці у Facebook член української делегації, народний депутат Леонід Ємець назвав країни, які виступають за повернення Росії до ПАРЄ.

      Читайте також: ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України

      За відновлення права голосу та участі РФ в органах Асамблеї виступають:

      • Франція;
      • Німеччина;
      • Італія;
      • Ісландія;
      • Сан-Марино;
      • Туреччина;
      • Нідерланди;
      • Швейцарія;
      • Норвегія;
      • Монако.

      Натомість щонайменше 5 країн проти повернення делегації Росії у сесійну залу ПАРЄ. Серед них:

      • Україна; 
      • Британія;
      • Польща; 
      • Грузія; 
      • Литва.

      "Такими є розклади прямо зараз. Звичайно, це далеко не вся Асамблея, але неозброєним оком помітно, як змінилась ситуація після рішення Комітету міністрів Ради Європи. Ті з делегатів, які раніше акуратно виступали проти Росії в ПАРЄ, тепер змушені підтримувати рішення власних урядів", – заявив нардеп.

      Що таке ПАРЄ?
      Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів.

      Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

      ПАРЄ приймає висновки щодо проектів усіх міжнародних конвенцій, які розробляються в Раді Європи. Крім того, сесії Асамблеї традиційно стають форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики, на них регулярно запрошують глав держав і урядів.

      "Втім, не зважаючи на складність ситуації, ми маємо декілька варіантів протидії російському реваншу. Зараз ми подали близько 200 правок і будемо боротись за кожну. Якщо пройде хоч одна з тих, які змінюють певні пункти регламенту, то зможемо знівелювати всю резолюцію", – підкреслив Ємець.

      Резюмуючи, він заявив, що Рада Європи сама знищує власну сутність – ті принципи і цінності, заради яких міжнародна інституція і була створена.

      Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?
      У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. До речі, потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.

      16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ. Цього намагається недопустити Україна. Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу.

      На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.

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      Теги: Новини України ПАРЄ Леонід Ємець Україна – Росія Новини політики
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