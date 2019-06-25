Росії дозволили повернутись до ПАРЄ: що потрібно знати

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що передбачає змінення санкційного механізму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. Російська Федерація вже заявила про наміри повернутись до роботи в асамблеї, а Україна, на знак протесту, заявила про призупинення роботи власної делегації.

Що ухвалила ПАРЄ?

ПАРЄ підтримала проект резолюції про змінення процесу прийняття рішень щодо повноважень і голосування. Він створив можливість для зняття санкцій з російської делегації. У зв'язку з цим рішенням, механізм запровадження санкцій, який в ПАРЄ діяв до цього, відтепер скасовується.

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Що таке ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів.



Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.



ПАРЄ приймає висновки щодо проектів усіх міжнародних конвенцій, які розробляються в Раді Європи. Крім того, сесії Асамблеї традиційно стають форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики, на них регулярно запрошують глав держав і урядів.

У регламенті з'явилася норма, яка скасовує право ПАРЄ накладати ключові санкції на будь-яку національну делегацію, включаючи Росію. Асамблея більше не зможе обмежувати право голосу, право виступу, право участі та голосування у комітетах асамблеї – незважаючи на те, яких порушень припустилася держава та її депутати.

Попередньо ПАРЄ відхилила понад 200 українських поправок до резолюції щодо повернення делегації Російської Федерації.

Росіяни вже подали заявку на підтвердження своїх повноважень в асамблеї. Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що як тільки була прийнята резолюція, одразу ж було подано і відповідну заявку.

До російської делегації увійшли 36 людей – 22 представників нижньої палати російського парламенту Держдуми та 14 представників верхньої палати Ради Федерації.

Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?Делегацію Російської Федерації позбавили права голосу і виключили з усіх керівних органів Парламентської асамблеї Ради Європи у 2014 внаслідок анексії Криму та агресивних дій на сході України. Відповідне рішення підтримали 145 депутатів асамблеї.



Додатковий тиск чинився на російську делегацію, коли тоді політичного в’язня РФ Надію Савченко було обрано делегатом від України. ПАРЄ вимагала Росію негайно звільнити новообраного депутата.

Шантаж Росією Ради Європи

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи – без повернення повноважень російській делегації РФ відмовлялась платити членські внески у РЄ.

У Москві це пояснили накладанням на її делегацію санкцій у Асамблеї. Однак санкції проти Росії у ПАРЄ не є чинними з січня 2015 року. РФ спекулює на цій ситуації та не заявляє своїх представників на сесії ПАРЄ.

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ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії ще минулого року і відклала це питання на 2019 рік. Через це РФ не змогла поновити участі в організації до кінця 2018 року.

Москва вважає, що "у ПАРЄ немає майбутнього без Росії". Крім того, росіяни неодноразово заявляли про можливість виходу з Ради Європи.

Позитивне для РФ рішення проросійськи налаштовані політики аргументували необхідністю "зберегти доступ 140 мільйонів росіян до Європейського суду з прав людини".

Які країни підтримали та які голосували проти повернення Росії?

Відповідно до результатів голосування, які оприлюднено на сайті асамблеї, резолюцію підтримали повністю, або більшістю:

Франція (за – усі 16 делегатів);

Іспанія (5 за);

Італія (12 за, 1 утримався);

Норвегія (5 за);

Австрія (5 за);

Словаччина (3 за, 1 проти);

Португалія (3 за, 1 проти);

Сербія (5 за);

Туреччина (10 за);

Азербайжан (6 за).

Частково резолюцію про повернення РФ до ПАРЄ підтримали:

Швейцарія (4 за, 1 проти);

Німеччина (11 за, 2 проти);

Молдова (2 за, 1 проти);

Чехія (2 за, 1 проти, 1 утримався);

Вірменія (3 за, 1 проти);

Нідерланди (5 за, 2 проти).

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Повним складом "проти" голосували:

Україна (10 проти);

Грузія (5 проти).

​Більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від:

Польщі (9 проти, 1 за);

Литви (4 проти);

Латвії (3 проти);

Естонії (3 проти);

Великобританії (8 проти, 2 за, 3 утрималися);

Швеції (4 проти, 1 за).

Віце-спікер Верховної Ради України та членкиня української делегації Ірина Геращенко, зокрема, розкритикувала позицію Нідерландів. Мовляв, буквально днями слідча група оприлюднила результати катастрофи МН17.

Було встановлено причетність росіян до вбивства 280 людей, а сьогодні голландські депутати проголосували за повернення Росії до ПАРЄ. Продали пам’ять заради внеску Росії до ПАРЄ,

– заявила Геращенко.

Якою була реакція України?

Українська делегація у ПАРЄ звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Залу засідань українці вже покинули, повідомив на своїй сторінці у Facebook член української делегації Леонід Ємець.

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Які рішення прийняла українська делегація:

Припинити участь в роботі сесії Парламентської Асамблеї, крім питань позбавлення повноважень російської делегації;

Делегація звертається до Верховної Ради України з необхіністю терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі ПАРЄ;

Делегація звертається до Президента і МЗС щодо визначення подальшої участі України в органах Ради Європи.

Парламентська асамблея Ради Європи уже розпочала процедуру оскарження повноважень російської делегації на вимогу представників кількох національних делегацій.

Оскарження повноважень за змістовними підставами відбулося за пропозиції грузинської делегатки Ніно Гогадзе. Загалом оскарження підтримали майже півсотні депутатів.

Окремо голова української делегації Володимир Ар’єв оскаржив повноваження росіян на процедурних підставах, ґрунтуючись на тому, що у складі російської делегації є депутати, обрані по багатомандатному округу, включаючи голоси мешканців українського Криму, і обрання цих людей до Держдуми є сумнівним.

Українська делегація оскаржила повноваження російських вбивць. До слухання щодо їх повноважень ми не можемо сидіти в одній залі з вбивцями. Ми вийшли з зали Асамблеї і ми на камери сказали росіянам, що вони – вбивці,

– написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

Рішення щодо того, чи будуть підтверджені повноваження росіян, буде ухвалене у ПАРЄ в середу по обіді, оголосила президент асамблеї Ліліан Морі Паск’є.

Протести під будівлею ПАРЄ

Зарнку біля будівлі ПАРЄ в Страсбурзі зібралися кілька десятків людей, які виступили проти повернення Росії в Асамблею. Протестувальники прийшли з українськими та російськими прапорами, а також плакатами із засудженням дій Росії щодо України та Грузії.



Активісти прийшли під будівлю ПАРЄ з Українською, Грузинською та Вірменської символікою

Протест проходив на проспекті Європи, напроти будівлі ПАРЄ. Активісти не заважали проходити гостям і співробітникам асамблеї в будівлю, однак явно привертали їх увагу. Підтримали акцію також представники вірменської громади Страсбурга.

Протестувальники закликали ПАРЄ дотримуватися демократичних цінностей

Протестувальники звернулися до європейських політиків із закликом "зберегти Раду Європи", яка руйнується унаслідок безумовних поступок Росії. Учасники акції також нагадали про українських політичних в'язнів і військовополонених.

Російський правозахисник Микола Полозов розмістив відео з пікету у Facebook, підкресливши, що на ньому зібралися "люди, яким небайдужа демократія".

"Скажімо прямо, позиція ПАРЄ щодо повернення російської делегації викликала у багатьох людей, що поділяють демократичні цінності, певну відразу", – каже адвокат.

Він зазначив, що попри те, що Російська Федерація не виконала жодної резолюції ПАРЄ щодо України, нині вона тріумфально повертається до Асамблеї.

На опублікованому відео чути, як мітингувальники вигукують "Europe, wake up!" (Європо, прокинься – канал 24).

Якими можуть бути наслідки для України?

Аналітики сходяться на думці, що критичних наслідків для України повернення Росії до ПАРЄ не матиме. Однак, це може стати серйозним кроком до легітимізації анексії Криму та дій РФ на Донбасі.

Зокрема, якщо до делегації Росії справді увійдуть депутати, обрані в анексованій нею Автономній республіці Крим, то це, де-факто, буде визнанням "виборів" РФ на окупованому півострові.

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Екс-секретар РНБОУ Олександр Турчинов у Facebook порівняв "Стразбурзьку змову" з Мюнхенською конференцією 1938 року. Мовляв, тоді, як і сьогодні, були спроби потурати агресору та заплющувати очі на його злочинні дії, які мали страшний зворотній наслідок.

Історія повторюється і Страсбурзька змова стала в один ряд з ганебними Мюнхенськими подіями. Її наслідки можуть бути такими ж згубними для миру в Європі і світі. На жаль, історія нічому не вчить, – підкреслив екс-секретар Ради нацбезпеки.

Крім того, він подякував країнам Балтії, Грузії, Польщі та іншим небагатьом європейським депутатам, які "підтримали Україну і не голосували за це ганебне рішення".

Як і в 2014 році, ми повинні розуміти, що треба розраховувати лише на свої сили, на свою армію, на свій народ. Зміцнювати свій оборонний потенціал, та захищати свою Україну. В 2014 нам було важче, але ми вистояли – вистоїмо і зараз! – заявив Турчинов.