У Росії заговорили про вихід з Ради Європи

Росія розглядає можливість виходу з Ради Європи, якщо права її делегації в Парламентській Асамблеї (ПАРЄ) не відновлять до виборів генерального секретаря організації.

Процес виходу може початися вже в червні, повідомляють "Известия".

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Їх джерело в російських дипломатичних колах повідомило, що "питання про те, як діяти щодо організації, перебуває на стадії обговорення".

У Росії наполягають, що обрання голови Ради Європи без участі РФ загрожуватиме тим, що організація опиниться в ще більш глибокій кризі.

Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація у європейському просторі, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Дорадчими органами в організації є Венеційська комісія та конгрес місцевої та регіональної влади Європи. Один з найбільших успіхів Ради це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що "питання членства РФ у РЄ буде вирішуватися в залежності від позиції тих, хто позбавив делегацію її повноважень".

Раніше у Держдумі Росії заявляли, що Рада Європи повинна повернути їм внески за три роки. Там наскаржились, що російська делегація вже не брала участь в роботі ПАРЄ, проте гроші платила.

Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.

Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ. Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

Вибори у Раді Європи відбудуться у червні 2019 року. На посаду генсека РЄ претендують четверо політиків: віце-прем'єр, міністр закордонних справ і міністр оборони Бельгії Дідьє Рейндерс, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, екс-міністерка закордонних справ, депутатка парламенту Греції Дора Бакоянні і віце-прем'єрка та глава МЗС Хорватії Марія Пейчинович-Бурич.

Мандат нового генерального секретаря РЄ, котрий змінить на посаді Турбйорна Ягланда, розпочнеться 1 жовтня 2019 року.