В России заговорили о выходе из Совета Европы

Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если права ее делегации в Парламентской Ассамблее (ПАСЕ) не восстановят до выборов генерального секретаря организации.

Процесс выхода может начаться уже в июне, сообщают "Известия".

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Их источник в российских дипломатических кругах сообщил, что "вопрос о том, как действовать касательно организации, находится на стадии обсуждения".

В России настаивают, что избрание председателя Совета Европы без участия РФ будет угрожать тем, что организация окажется в еще более глубоком кризисе.

Что такое Совет Европы?

Это международная организация в европейском пространстве, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Совещательными органами в организации является Венецианская комиссия и Конгресс местной и региональной власти Европы. Один из крупнейших успехов Рады это Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что "вопрос членства РФ в СЕ будет решаться в зависимости от позиции тех, кто лишил делегацию ее полномочий".

Ранее в Госдуме России заявляли, что Совет Европы должен вернуть им взносы за три года. Там нажаловались, что российская делегация уже не участвовала в работе ПАСЕ, однако деньги платила.

Почему России нет в ПАСЕ?

В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла восстановить своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы за неуплату взносов. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России.

Еще 24 апреля 2018 году ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.

Выборы в Совете Европы состоятся в июне 2019 года. На должность генсека СЕ претендуют четверо политиков: вице-премьер, министр иностранных дел и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, экс-министр иностранных дел, депутат парламента Греции Дора Бакоянни и вице-премьер и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Мандат нового генерального секретаря СЕ, который сменит на посту Турбьерна Ягланда, начнется 1 октября 2019 года.