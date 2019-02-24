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      Снова целятся в ПАСЕ: депутат раскрыл схему возвращения российской делегации

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      Береза рассказал, как Россия может вернуться в ПАСЕ
      Береза рассказал, как Россия может вернуться в ПАСЕ / Фото из открытых источников

      В Парламентской ассамблее Совета Европы готовят план по возвращению России – хотят изменить санкционный режим. Для этого дипломаты с пророссийскими взглядами придумали целую схему.

      Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ и народный депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.

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      Так, 28 февраля в ПАСЕ на президентском комитете планируют обсудить четыре темы для совместной работы с Комитетом министров. Три из них на самом деле являются прикрытием для реформы, изменяющей механизм санкций в отношении России.

      Депутат отмечает, что таким образом уже в марте регламентный комитет примет решение и вернется в докладе бельгийского политика от партии "Зеленых" Петры Де Суттер. Этот доклад также предусматривает возможность ослабить действие антироссийских санкций.

      Тини Кокс, известный своими пророссийскими взглядами, внесет свой доклад "О будущем Европы". Со своей стороны, она предусматривает предложение применить упрощенную процедуру внесения изменений в Устав Совета Европы. Тогда можно будет подавать полномочия в ПАСЕ не только в январе, а в течение всего года, например, в июне.

      Процедура предусматривает параллельное применение одного и того же решения в Комитет министров Совета Европы и ПАСЕ. Уже в мае министры должны собраться на уровне министров и поддержать эту идею, приняв соответствующее решение.

      По словам Березы, сразу после этого они планируют собрать экстраординарную сессию ПАСЕ и принять такое же, но свое решение.

      И сразу после этого Россия, при поддержке Ягланда, в июне подает полномочия и голосуют за генсека. В результате в связи с этим коварным планом Россия, не выполнив ни одной резолюции ПАСЕ, продолжая убивать украинцев на Донбассе, продолжая удерживать украинских военнопленных моряков, захваченных в Азове, и наших граждан, захваченных в ОРДЛО, продолжая аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, получит возможность вернуться в ПАСЕ,
      – написал Береза.

      При этом он отмечает, что присутствие украинской делегации "ломает все планы" сторонников России.

      Почему России нет в ПАСЕ?
      Парламентская ассамблея Совета Европы – международная организация, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из наибольших успехов Совета - Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

      В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла восстановить своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы за неуплату взносов. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России.

      Еще 24 апреля 2018 году ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Борислав Береза Новости России Новости политики ПАСЕ
      Источник: 24 Канал
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