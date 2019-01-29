Конфликт в ПАСЕ: Береза впервые отреагировал на угрозы Кадырова

Украинский внефракционный депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза считает, что ему не за что извиняться перед пропагандистской российской ведущей Ольгой Скабеевой.

Ранее извинений перед журналисткой требовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передает "Громадское".

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Береза ​​отметил, что по его мнению, Служба безопасности Украины должна определять, являются ли слова Кадырова угрозой.

Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они бы мне сообщили,

– добавил он.

Также депутат отметил, что ему не за что извиняться.

На вопрос, думал ли он об охране, депутат ответил: "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?".

Российские пропагандистские телеканалы эту ситуацию перекрутили и представили по-другому: смотрите видео

24 канал писал, что ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева пыталась спровоцировать украинских депутатов во время сессии ПАСЕ. Да, скандальная пропагандистка отметилась выходками, когда первый вице-спикер Ирина Геращенко рассказывала об украинских заключенных в РФ и о пленных русских, о которых Россия забыла.

А после этого Рамзан Кадыров, председатель Чечни, пригрозил украинскому нардепу Бориславу Берегу. В частности написал, что за "оскорбление" российской журналистки на украинского народного депутата – "если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевою, обязательно найдется настоящий мужчина, который его найдет и влепит звонкую пощечину".

Скриншот поста Рамзана Кадырова

В комментарии 24 каналу Борислав Береза рассказал, что украинская делегация уже написала ноту и они надеются, что аккредитацию Ольги Скабеевои как журналистки в ПАСЕ аннулируют.

"На работу украинской делегации аккредитация российской пропагандистки никак не повлияет. Она больной человек. А то, что Кадыров что-то имеет ко мне, то я могу сказать, что сепаратисты как когда-то объявили награду за мою голову, так пока ее не сняли", – ответил депутат.