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      Конфликт в ПАСЕ: Береза впервые отреагировал на угрозы Кадырова

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      Борислав Береза оттолкнул Ольгу Скабееву в ПАСЕ
      Борислав Береза оттолкнул Ольгу Скабееву в ПАСЕ / Фото из открытых источников

      Украинский внефракционный депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза считает, что ему не за что извиняться перед пропагандистской российской ведущей Ольгой Скабеевой.

      Ранее извинений перед журналисткой требовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передает "Громадское".

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      Береза ​​отметил, что по его мнению, Служба безопасности Украины должна определять, являются ли слова Кадырова угрозой.

      Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они бы мне сообщили,
      – добавил он.

      Также депутат отметил, что ему не за что извиняться.

      На вопрос, думал ли он об охране, депутат ответил: "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?".

      Российские пропагандистские телеканалы эту ситуацию перекрутили и представили по-другому: смотрите видео

      24 канал писал, что ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева пыталась спровоцировать украинских депутатов во время сессии ПАСЕ. Да, скандальная пропагандистка отметилась выходками, когда первый вице-спикер Ирина Геращенко рассказывала об украинских заключенных в РФ и о пленных русских, о которых Россия забыла.

      А после этого Рамзан Кадыров, председатель Чечни, пригрозил украинскому нардепу Бориславу Берегу. В частности написал, что за "оскорбление" российской журналистки на украинского народного депутата – "если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевою, обязательно найдется настоящий мужчина, который его найдет и влепит звонкую пощечину".

      Береза Скабєєва ПАРЄ конфлікт російська журналістка

      Скриншот поста Рамзана Кадырова

      В комментарии 24 каналу Борислав Береза рассказал, что украинская делегация уже написала ноту и они надеются, что аккредитацию Ольги Скабеевои как журналистки в ПАСЕ аннулируют.

      "На работу украинской делегации аккредитация российской пропагандистки никак не повлияет. Она больной человек. А то, что Кадыров что-то имеет ко мне, то я могу сказать, что сепаратисты как когда-то объявили награду за мою голову, так пока ее не сняли", – ответил депутат.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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