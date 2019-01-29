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      Конфлікт у ПАРЄ: Береза вперше відреагував на погрози Кадирова

      14883 Читать новость на русском
      Борислав Береза відштовхнув Ольгу Скабєєву у ПАРЄ
      Борислав Береза відштовхнув Ольгу Скабєєву у ПАРЄ / Фото з відкритих джерел

      Український позафракційний депутат та член делегації у ПАРЄ Борислав Береза вважає, що йому немає за що вибачатись перед пропагандистською російською ведучою Ольгою Скабєєвою.

      Раніше вибачень перед журналісткою вимагав голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров.

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      Береза зазначив, що на його думку, Служба безпеки України має визначати, чи є слова Кадирова погрозою.

      Я вважаю, що якщо би щось було більш менш серйозне, вони мені б повідомили,
      – додав він.

      Також депутат наголосив, що йому немає за що вибачатися, передає "Громадське".

      На запитання, чи думав він про охорону, депутат відповів: "Я ходжу по вулицях Києва сам, без охорони, використовую як свою автівку, так і громадський транспорт. Чому я повинен щось змінювати?".

      Російські пропагандистські телеканали цю ситуацію перекрутили і представили по-іншому: дивіться відео

      24 канал писав, що ведуча телеканалу "Росія" Ольга Скабєєва намагалась спровокувати українських депутатів під час сесіє ПАРЄ. Так, скандальна пропагандистка відзначилась витівками, коли перший віце-спікер Ірина Геращенко розповідала про українських в’язнів у РФ та про полонених росіян, про яких Росія забула.

      А після цього Рамзан Кадиров, голова Чечні, пригрозив українському нардепу Бориславу Березі. Зокрема написав, що за "образу" російської журналістки на українського народного депутата – "якщо він належним чином не вибачиться перед Ольгою Скабєєвою, обов'язково знайдеться справжній чоловік, який його дістане і вліпить дзвінкий ляпас".

      Береза Скабєєва ПАРЄ конфлікт російська журналістка
      Скріншот посту Рамзана Кадирова

      У коментарі 24 каналу  Борислав Береза розповів, що українська делегація вже написала ноту і вони сподіваються, що акредитацію Ольги Скабєєвої як журналістки в ПАРЄ анулюють.

      "На роботу української делегації акредитація російської пропагандистки ніяк не вплине. Вона хвора людина. А те, що Кадиров щось має до мене, то я можу сказати, що сепаратисти як колись оголосили нагороду за мою голову, так поки її не зняли", – відповів депутат.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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