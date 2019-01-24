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      "Пропагандистка була в люті": Геращенко прокоментувала інцидент із росЗМІ у ПАРЄ

      11920 Читать новость на русском
      Ірина Геращенко
      Ірина Геращенко / Фото з відкритих джерел

      Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко прокоментувала інцидент, який виник між українською делегацією та представниками росЗМІ у ПАРЄ.

      24 канал писав, що ведуча телеканалу "Росія" Ольга Скабєєва намагалась спровокувати українських депутатів під час сесіє ПАРЄ. Так, скандальна пропагандистка відзначилась витівками, коли перший віце-спікер Ірина Геращенко розповідала про українських в’язнів у РФ та про полонених росіян, про яких Росія забула.

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      Я не впевнена, що це покажуть по пропагандистському Раша ТБ. Але я зробила все можливе, аби донести інформацію, що РФ не забирає своїх 25 громадян, засуджених в Україні й не дає жодної відповіді на всі наші пропозиції по обміну. Я звернулася до родин росіян із закликом тиснути на Путіна. Я зачитала всі прізвища 10 разів,
      розповіла Геращенко про свій виступ у Парламентській асамблеї Ради Європи.

      Окрім цього, віце-спікер окремо звернула увагу на поведінку російської журналістки Скабєєвої.

      "Російська пропагандистка була в люті. Я – спокійна, бо в мене після Мінська на таких прошмандовок 0 толерантність і спокійна реакція", – наголосила Ірина Геращенко.

      Зазначимо, що Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії. Висвітлювати подію для РФ приїхала єдина знімальна група, яку й очолювала Скабєєва.

      Додамо, що це та сама пропагадистка, яка "прославилась" заявами про "дефіцит солі в Україні" під час воєнного стану та інтерв'ю із загиблою студенткою коледжу в Керчі.

      Теги: Новини України Ірина Геращенко ПАРЄ Скандал Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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