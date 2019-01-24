ПАРЄ прийняла резолюцію по Азову

Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

Як повідомив глава української делегації, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв, резолюцію підтримали 103 голосами.

Резолюція ПАРЄ по Азову, над якою працювали 2 місяці, прийнята. 103 за! Текст хороший. Вітаю делегацію з чудовим результатом роботи! — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) January 24, 2019

Крім звільнення політ в’язнів, Україна в резолюції також засуджує будівництво Керченського моста, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських судів в Азовському морі.

Також резолюція ПАРЄ підтримує пропозицію Німеччини і Франції про третій стороні по спостерігачам у Керченській протоці.

До слова, раніше повідомлялось, що політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи підтримав усі українські поправки до проекту резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці. Зокрема, комітет погодив статус захоплених Росією українських моряків як "військовополонені".