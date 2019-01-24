ПАСЕ приняла резолюцию по Азову
Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.
Как сообщил глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, резолюцию поддержали 103 голосами.
Кроме освобождения политзаключенных, Украина в резолюции также осуждает строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.
Также резолюция ПАСЕ поддерживает предложение Германии и Франции о третьей стороне по наблюдателям в Керченском проливе.
К слову, ранее сообщалось, что политический комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы поддержал все украинские поправки в проект резолюции относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе. В частности, комитет согласовал статус захваченных Россией украинских моряков как "военнопленные".