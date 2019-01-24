В резолюции ПАСЕ признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными

Политический комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы поддержал все украинские поправки к проекту резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. В частности, комитет согласовал статус захваченных Россией украинских моряков как "военнопленных".

Об этом в Facebоok сообщила первая заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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Все украинские поправки в политическом комитете буди поддержаны. По ключевой – статуса моряков как военнопленных – в резолюции будет формулировка, что они подпадают под определение Женевской Конвенции, определяющей статус именно военнопленных,

– написала Геращенко.

В предыдущем варианте проекта резолюции статус захваченных Россией украинцев назывался "моряки".

Что такое ПАСЕ?Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты.

Как украинские моряки оказались в русском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись по Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.



Что такое Женевская конвенция?Конвенция об обращении с военнопленными. Это международно-правовой документ, принятый в Женеве, который регулирует обращение с военнопленными. Да, статьи этого документа определяют военнопленных как заключенных государства, которое удерживает их, а не как заключенных того военного подразделения, захватившего военнопленных, оговаривают право военнопленных на уважение их личности и чести, обусловливают право женщин на обхождение, соответствующее их полу, и не допускают различий в содержании между военнопленными, за исключением содержания военнопленных разных званий в разных условиях.



Статьи конвенции также возлагают материальное обеспечение военнопленных на сторону, которая их пленила, рассказывают о правах военнопленных при их попадания в плен, о личных вещах, снаряжении и деньгах, регулируют требования к помещениям, где содержатся военнопленные, запрещают содержание их вблизи зоны военных действий, в неблагоприятном климате, в антисанитарных или пожароопасных условиях.