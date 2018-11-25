12:11
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, сегодня
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Откровенная агрессия в Азовском море: российский корабль протаранил украинский военный буксир

      1572 Читати новину українською
      Пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС ВС Украины
      Пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС ВС Украины / Фейсбук ВМС ВСУ

      Россия осуществляет откровенно агрессивные действия против кораблей военно-морских сил Украины. Пограничный корабль РФ в Азовском море протаранил рейдовый буксир украинских военных.

      Об этом пишет командование ВМС ВСУ Украины в Facebook.

      Читайте также: Конфликт в Азовском море: в России сделали новое едкое заявление

      Так, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ планово переходили из порта Одессы в порт Мариуполя. В ведомстве отмечают, что об этом переходе заранее проинформировали в соответствии с международными нормами и безопасностью судоходства.

      Азовське море Російський корабель протаранив український буксир

      Корабль РФ "Дон" протаранил украинский буксир/ Источник: Фейсбук ВМС ВСУ

      Однако пограничные корабли России пренебрегли Конвенцией ООН по морскому праву и договором между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

      Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и лейерные ограждения, потерян спасательный плотик,
      – сообщают в МВД.

      В ведомстве подчеркивают, что Россия такими действиями в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права. Там также добавляют, что все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командующими ВМС ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам.

      Напомним, представительница ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила, что Евросоюз собирается применить конкретные меры в отношении России из-за ситуации в Азовском море. Также Кремль предупредили о необходимости прекратить "чрезмерные инспекции" судов в море, поскольку они наносят ущерб не только экономике Украины, но и судам под флагами европейских стран.

      25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

      как разворачивается конфликт украины и россии в азовском море:
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Конфликт в Азовском море Вооруженные Силы Украины Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия беспомощна из-за санкций
      сегодня , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 98
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 09:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 35105
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сегодня , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 632
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 ноября , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 430
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      24 ноября , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 149
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук