Откровенная агрессия в Азовском море: российский корабль протаранил украинский военный буксир

Россия осуществляет откровенно агрессивные действия против кораблей военно-морских сил Украины. Пограничный корабль РФ в Азовском море протаранил рейдовый буксир украинских военных.

Об этом пишет командование ВМС ВСУ Украины в Facebook.

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Так, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ планово переходили из порта Одессы в порт Мариуполя. В ведомстве отмечают, что об этом переходе заранее проинформировали в соответствии с международными нормами и безопасностью судоходства.

Корабль РФ "Дон" протаранил украинский буксир/ Источник: Фейсбук ВМС ВСУ

Однако пограничные корабли России пренебрегли Конвенцией ООН по морскому праву и договором между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и лейерные ограждения, потерян спасательный плотик,

– сообщают в МВД.

В ведомстве подчеркивают, что Россия такими действиями в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права. Там также добавляют, что все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командующими ВМС ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам.

Напомним, представительница ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила, что Евросоюз собирается применить конкретные меры в отношении России из-за ситуации в Азовском море. Также Кремль предупредили о необходимости прекратить "чрезмерные инспекции" судов в море, поскольку они наносят ущерб не только экономике Украины, но и судам под флагами европейских стран.

25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.