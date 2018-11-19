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      Почему Европа наконец обратила внимание на блокаду в Азовском море и что это значит

      Актуальное интервью 99 Читати новину українською

      О предательстве Януковича, реакции Запада на российскую блокаду в Азовском море и последствиях вероятного выхода Украины из Интерпола рассказал в прямом эфире 24 каналу журналист и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

      О российской блокаде в Азовском море и реакции Запада на нее

      – Европарламент еще ранее одобрил резолюцию относительно Азовского моря, в которой согласовал, что будет назначено уполномоченное лицо, которое будет заниматься этой ситуацией. На украинско-российскую экваторию Европа обратила внимание после того, как Россия устроила блокаду в Азовском море. Ведь с постройкой Керченского моста ее охрана регулярно безосновательно задерживает суда, идущие в украинские порты.

      – Если мы ставим вопрос "Как далеко готов пойти Запад, чтобы защитить наше Азовское море", значит мы с вами в большой проблеме. Так, Запад будет облагать Россию санкциями, но они всегда смотрят насколько далеко готовы пойти мы сами.

      Читайте также: Наша проблема в том, что мы ждем защиты от Запада, а не от своей армии, – Дейнега

      О бегстве и предательстве экс-президента Виктора Януковича

      Янукович оттягивает момент, когда в его обвинительном приговоре поставят точку. "В принципе, приятно, что есть шанс, что именно на день волонтера, 5 декабря, экс-президент возможно скажет свое последнее слово. Если бы на его месте был какой-то другой человек, то его было бы жаль, а к Януковичу жалости нет. Хочется, чтобы это закончилось и он получил свой приговор.

      Я не знаю, почему оттягивается срок его последнего слова. Возможно, они просто еще достают какие-то его деньги. Ведь у нас бывают такие чудеса: Генпрокуратура отчитывается об аресте имущества Януковича, а журналисты потом рассказывают, что эти деньги были списаны.

      О вероятном выходе Украины из Интерпола и его последствиях

      – Если Украина выйдет из Интерпола, мы потеряем возможность оперативно разыскивать людей за пределами нашей страны. Интерпол позволяет это делать централизованно, а в случае выхода из организации нам нужно будет контактировать индивидуально с каждым государством. Как принимаются решения в НАТО – там не так уж и много зависит от генсека. В западных странах пытаются выстраивать системы, в которых один человек не сможет много изменить.

      Больше – смотрите в видео.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Виктор Янукович Интерпол
      Источник: 24 канал
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