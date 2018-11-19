Даже регионалы и Кремль считают Януковича предателем, – Дейнега

Россияне хотели, чтобы экс-президент Украины Виктор Янукович больше силы применил на Майдане и просто насилием поставил людей на место. Поэтому теперь даже Кремль и регионалы считают Януковича предателем.

Об этом рассказал журналист и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в прямом эфире 24 каналу.

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Как отметил Дейнега, Янукович оттягивает момент, когда в его обвинительном приговоре поставят точку. "В принципе, приятно, что есть шанс, что именно на день волонтера, 5 декабря, экс-президент возможно скажет свое последнее слово. Если бы на его месте был какой-то другой человек, то его было бы жаль, а к Януковичу жалости нет. Хочется, чтобы это закончилось и он получил свой приговор", – сказал журналист.

Даже регионалы потеряли уважение к Януковичу из-за того, что он сдался и бросил их. Россияне также хотели, чтобы экс-президент больше силы применил на Майдане и просто насилием поставил людей на место. Да, его многие считают предателем. Даже в Кремле его считают предателем из-за некоторых их договоренностей. Поэтому Янукович сейчас персона нон-грата,

– подчеркнул Дейнега.

"Я не знаю, почему оттягивается срок его последнего слова. Возможно, они просто еще достают какие-то его деньги. Ведь у нас бывают такие чудеса: Генпрокуратура отчитывается об аресте имущества Януковича, а журналисты потом рассказывают, что эти деньги были списаны", – ответил он.

По словам Дейнеги, Януковича на самом деле легко вернуть в Украину. "Конечно, электорат Януковича очень в нем разочарован, но я уверен, что какой-то вес его слово имеет для них. Он может вернуться в одном из двух случаев: либо Россия проиграет войну, тогда будет экстрадиция Януковича, или мы проиграем войну", – прокомментировал основатель фонда "Вернись живым".

И добавил, сейчас "Партия регионов", которая распалась на много разных названий, значительно менее опасна чем та, которой она была до этого.

Что такое государственная измена Виктора Януковича?После бегства в Россию во время событий на Майдане в феврале 2014 года Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.



Кроме государственной измены, экс-президента подозревают в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и в сообщничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры требуют для Януковича 15 лет тюрьмы.