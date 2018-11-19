Навіть регіонали і Кремль вважають Януковича зрадником, – Дейнега

Росіяни хотіли, щоб екс-президент України Віктор Янукович більше сили застосував на Майдані і просто насиллям поставив людей на місце. Тому тепер навіть Кремль та регіонали вважають Януковича зрадником.

Про це розповів журналіст і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у прямому ефірі 24 каналу.

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Як зазначив Дейнега, Янукович відтягує момент, коли у його обвинувальному вироку поставлять крапку. "В принципі, приємно, що є шанс, що саме на день волонтера, 5 грудня, екс-президент можливо скаже своє останнє слово. Якби на його місці була якась інша людина, то її було б шкода, а до Януковича жалості немає. Хочеться, щоб це закінчилося і він отримав свій вирок", – сказав журналіст.

Навіть регіонали втратили повагу до Януковича через те, що він здався і кинув їх. Росіяни також хотіли, щоб екс-президент більше сили застосував на Майдані і просто насиллям поставив людей на місце. Так, його багато хто вважає зрадником. Навіть у Кремлі його вважають зрадником черех деякі їхні домовленості. Тому Янукович нині персона нон-грата,

– наголосив Дейнега.

"Я не знаю, чому відтягується термін його останнього слова. Можливо, вони просто ще дістають якісь його гроші. Адже в нас бувають такі дива: Генпрокуратура звітує про арешт майна Януковича, а журналісти потім розповідають, що ці гроші було списано", – відповів він.

За словами Дейнеги, Януковича насправді легко повернути до України. "Звичайно, електорат Януковича дуже в ньому розчарований, але я впевнений, що якусь вагу його слово має для них. Він може повернутися у одному з двох випадків: або Росія програє війну, тоді буде екстрадиція Януковича, або ми програємо війну", – прокоментував засновник фонду "Повернись живим".

І додав, зараз "Партія регіонів", яка розпалася на багато різних назв, значно менш небезпечна ніж та, якою вона була до цього.

Що таке державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час подій на Майдані у лютому 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Крім державної зради, екс-президента підозрюють в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та у спільництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури вимагають для Януковича 15 років в'язниці.