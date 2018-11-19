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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Что скажет Янукович в своем заключительном слове: озвучено два варианта

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      Из-за "травмы" Януковича перенесено заседание суда
      Из-за "травмы" Януковича перенесено заседание суда / Фото из открытых источников

      Янукович и его защита оттягивают оглашение приговора, который, очевидно, будет обвинительным. Неизвестно, что скажет в заключительном слове Янукович. Есть два варианта.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      Как замечает политолог, подсудимого нельзя ограничивать во времени и содержании речи. Поэтому Янукович может сказать что-то в формате видеоконференции. Лично в суд Янукович не приедет.

      Янукович использует суд как площадку для очередного произнесения того, что все уже слышали. Что был "государственный переворот", а не революция, о "бандеровцах", американцах и тому подобное. А его спас Путин. Сеанс гибридной пропаганды. Или что-то неприятное. То, что знает только беглый экс-президент. К примеру, о переговорах в феврале 2014 года с западными политиками. Что кому и кто обещал. Но сомнительно, что он скажет то, что перевернет наше сознание. Об ораторских способностях Януковича всем известно,
      – подчеркнул Андрей Вигиринский.

      По мнению эксперта, любое сказанное Януковичем не повлияет на условно пророссийский электорат, который имеет давно сложившееся мнение о нынешней власти и Западе. Так же он не убедит тех, кто поддерживал Революцию достоинства. Даже, если они не на стороне действующей власти.

      Гражданам Украины, которые поддерживают союз с Россией, Янукович глаза на что-то новое не откроет. Для них он не является моральным авторитетом, потому что сбежал. Даже на Донбассе его считают предателем и трусом. Речь Януковича, скорее всего, важна для россиян, как информповод для росСМИ для антиукраинской пропаганды,
      – считает Вигиринский.

      Эксперт также отметил: если допустить, что власть каким-то образом влияет на судебный процесс, то приговор могут объявить в конце года. Или в январе-феврале, чтобы подать это к празднованию Революции достоинства, информповод на выборах, что преступный режим привлечен к ответственности.

      Напомним, 18 ноября росСМИ сообщили, что бывшего президента Виктора Януковича госпитализировали в Москве с серьезной травмой. Российские СМИ пишут, что президент-беглец травмировался во время игры в теннис в Подмосковье. Адвокат Януковича Александр Горошинский сообщил, что из-за полученной травмы его клиент не сможет участвовать в судебном заседании в Киеве, которое было назначено на 19 ноября. Оболонский суд города Киева удовлетворил ходатайство защитников Януковича и перенес заседание на 5 декабря.

      Что такое государственная измена Виктора Януковича?После бегства в Россию во время событий на Майдане в феврале 2014 года Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

      Кроме государственной измены, экс-президента подозревают в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и в сообщничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры требуют для Януковича 15 лет тюрьмы.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Виктор Янукович Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Евромайдан
      Источник: 24 канал
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