Если Украина выйдет из Интерпола, мы потеряем возможность искать людей за рубежом, – Дейнега

Одним из главных кандидатов на должность главы Интерпола является генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Аваков заявил, что Украина прекратит членство в Интерполе, если его возглавит россиянин. Для нашего государства такое развитие событий является не очень желательным.

Об этом рассказал журналист и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в прямом эфире 24 канала.

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Журналист рассказал, что Интерпол – это база данных, которую одни государства используют для того, чтобы информировать других о людях, которых они хотели бы задержать. Если Украина выйдет из Интерпола, мы потеряем возможность оперативно разыскивать людей за пределами нашей страны. Дейнега добавил, что "Интерпол" позволяет это делать централизованно, а в случае выхода из организации нам нужно будет контактировать индивидуально с каждой государственной организацией.

Как принимаются решения в НАТО – там не так уж и много зависит от генсека. В западных странах пытаются выстраивать системы, в которых один человек не сможет что-то изменить. Трамп, например, уже понял, насколько он слаб и насколько мало может президент. Его пророссийская позиция закалила конгресс и сенат против России,

– рассказал журналист.

По его словам, столь антироссийского конгресса в США, как сейчас, не бывало с советских времен.