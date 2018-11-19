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      Украина пригрозила выйти из Интерпола, если организацию возглавит Россия

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      Украина пригрозила выйти из Интерпола из-за России
      Украина пригрозила выйти из Интерпола из-за России / Соцсети

      Украина может выйти из состава Международной организации уголовной полиции (Интерпол), если руководителем организации все же станет главный претендент на эту должность россиянин Александр Прокопчук. Как отметили в Киеве, "вероятное президентство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации".

      Ранее 24 канал сообщал, что среди главных претендентов на должность главы Интерпола оказался россиянин Александр Прокопчук, который сейчас является вице-президентом организации. До этого он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника бюро Интерпола в России.

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      По информации СМИ, шансы Прокопчука возглавить Интерпол довольно высоки и тот является однозначным фаворитом.

      На эту информацию отреагировали в Украине. В частности, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что "вероятное президентство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации".

      "В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО (International Criminal Police Organization – Международная организация уголовной полиции или Интерпол — 24 канал)", – подчеркнул чиновник.

      Напомним, 5 октября стало известно об исчезновении директора Интерпола Мэн Хунвэя. На то время он неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября.

      Впоследствии стало известно, что, Хунвэй находится под стражей в Пекине. Китайские власти сообщили, что президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции.

      А 7 октября Мэн Хунвэй неожиданно подал заявление об отставке с поста главы Интерпола.

      Что такое Интерпол?Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      Теги: Арсен Аваков Новости Украины Министерство внутренних дел Интерпол Новости политики
      Источник: 24 канал
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