Украина пригрозила выйти из Интерпола, если организацию возглавит Россия
Украина может выйти из состава Международной организации уголовной полиции (Интерпол), если руководителем организации все же станет главный претендент на эту должность россиянин Александр Прокопчук. Как отметили в Киеве, "вероятное президентство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации".
Ранее 24 канал сообщал, что среди главных претендентов на должность главы Интерпола оказался россиянин Александр Прокопчук, который сейчас является вице-президентом организации. До этого он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника бюро Интерпола в России.
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По информации СМИ, шансы Прокопчука возглавить Интерпол довольно высоки и тот является однозначным фаворитом.
На эту информацию отреагировали в Украине. В частности, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что "вероятное президентство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации".
"В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО (International Criminal Police Organization – Международная организация уголовной полиции или Интерпол — 24 канал)", – подчеркнул чиновник.
Напомним, 5 октября стало известно об исчезновении директора Интерпола Мэн Хунвэя. На то время он неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября.
Впоследствии стало известно, что, Хунвэй находится под стражей в Пекине. Китайские власти сообщили, что президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции.
А 7 октября Мэн Хунвэй неожиданно подал заявление об отставке с поста главы Интерпола.
Что такое Интерпол?Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.