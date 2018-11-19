Страны ЕС могут выйти из Интерпола, если его возглавит российский генерал

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс обратилась к странам-членам Евросоюза с призывом бойкотировать назначение российского генерал-майора Александра Прокопчука главой Интерпола.

Об этом она написала в своем Twitter.

Читайте также: Все запутанно, или За что арестовали главу "всемирной полиции"?

По ее словам, если россиянин таки станет главой Бюро, то страны ЕС должны выйти из состава Интерпола.

"Если вице-президент русский возглавит Интерпол, страны ЕС должны оставить Интерпол", – написала депутат.

Напомним, 5 октября стало известно об исчезновении директора Интерпола Мэн Хунвея. К тому времени он неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Впоследствии выяснилось, что Хунвэй находится под стражей в Пекине. Китайские власти сообщили, что президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции. 7 октября Мэн Хунвэй неожиданно подал заявление об отставке с должности главы Интерпола.



Сейчас вице-президент Интерпола россиянин Александр Прокопчук является главным претендентом на пост главы организации. До этого российский генерал с 2006 по 2011 год был заместителем начальника бюро Интерпола в России.

Что такое Интерпол?

Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.