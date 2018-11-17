Интерпол может возглавить российский генерал: известны детали

Интерпол может возглавить вице-президент организации, россиянин Александр Прокопчук. До этого россиянин с 2006 по 2011 год был заместителем начальника бюро Интерпола в России.

Об этом сообщает американская газета The Times со ссылкой на анонимные источники.

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Издание отмечает, что Прокопчук является главным претендентом на эту должность. Среди кандидатов также гражданин Южной Кореи Ким Чен Янг, который сейчас исполняет обязанности президента Интерпола.

В Британии признали, что Прокопчук выигрывает (должность – 24 канал) и что нет никакого смысла пытаться его остановить. О том, что Прокопчук является однозначным фаворитом, сообщил и источник, близкий к Интерполу,

– пишет издание.

К слову, генерал-майор Александр Прокопчук последние 2 года занимал пост одного из четырех вице-президентов Интерпола. До этого он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника бюро Интерпола в России, а затем возглавил эту организацию в РФ.

Напомним, 5 октября стало известно об исчезновении директора Интерпола Мэн Хунвэя. На то время он неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября.



Впоследствии стало известно, что, Хунвэй находится под стражей в Пекине. Китайские власти сообщили, что президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции.



А 7 октября Мэн Хунвэй неожиданно подал заявление об отставке с поста главы Интерпола.