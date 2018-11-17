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      Інтерпол може очолити російський генерал: відомі деталі

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      Новим головою Інтерполу може стати росіянин
      Новим головою Інтерполу може стати росіянин / Фото з відкритих джерел

      Інтерпол може очолити віце-президент організації, росіянин Олександр Прокопчук. До цього росіянин з 2006 по 2011 рік був заступником начальника бюро Інтерполу у Росії.

      Про це повідомляє американська газета The Times з посиланням на анонімні джерела.

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      Видання зазначає, що Прокопчук є головним претендентом на цю посаду. Серед кандидатів також громадянин Південної Кореї Кім Чен Янг, який зараз виконує обов'язки президента Інтерполу.

      У Британії визнали, що Прокопчук виграє (посаду – 24 канал) і що немає жодного сенсу намагатися його зупинити. Про те, що Прокопчук є однозначним фаворитом, повідомило і джерело, близьке до Інтерполу,
      – пише видання.

      До слова, генерал-майор Олександр Прокопчук останні 2 роки займав пост одного з чотирьох віце-президентів Інтерполу. До цього він з 2006 по 2011 рік був заступником начальника бюро Інтерполу у Росії, а потім очолив цю організацію в РФ.

      Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо про зникнення директора Інтерполу Мен Хунвея. На той час він тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду до Китаю 29 вересня.

      Згодом стало відомо, що, Хунвей перебуває під вартою в Пекіні. Китайська влада повідомила, що президент Інтерполу перебуває під слідством у справі про корупцію.

      А 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови Інтерполу.

      Теги: Новини політики Новини Росії Інтерпол
      Джерело: 24 Канал
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