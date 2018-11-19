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      Країни ЄС можуть вийти з Інтерполу, якщо його очолить російський генерал

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      Олександр Прокопчук
      Олександр Прокопчук / narodna-pravda.ua

      Депутатка Європейського парламенту Ребекка Хармс звернулась до країн-членів Євросоюзу із закликом бойкотувати призначення російського генерал-майора Олександра Прокопчука очільником Інтерполу.

      Про це вона написала у своєму Twitter. 

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      За її словами, якщо росіянин таки стане главою Бюро, то країни ЄС мають вийти зі складу Інтерполу.

      "Якщо віце-президент-росіянин очолить Інтерпол, країни ЄС повинні залишити Інтерпол", – написала депутатка.

      Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо про зникнення директора Інтерполу Мен Хунвея. На той час він тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду до Китаю 29 вересня. Згодом з'ясувалося, що Хунвей перебуває під вартою в Пекіні. Китайська влада повідомила, що президент Інтерполу перебуває під слідством у справі про корупцію. 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови Інтерполу.

      Наразі віце-президент Інтерполу росіянин Олександр Прокопчук є головним претендентом на посаду очільника організації. До цього російський генерал з 2006 по 2011 рік був заступником начальника бюро Інтерполу у Росії.

      Що таке Інтерпол? Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

      Теги: Новини політики Новини Росії Європарламент Інтерпол
      Джерело: 24 Канал
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