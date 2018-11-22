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      Конфликт в Азовском море: в России сделали новое едкое заявление

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      В России обвинили Украину в провокациях из-за ситуации в Азовском море
      В России обвинили Украину в провокациях из-за ситуации в Азовском море / Фото из открытых источников

      В России продолжают придумывать различные отмазки из-за проверки и безосновательного задержания судов в Азовском море. На этот раз в стране-агрессоре заявили, что простои судов перед прохождением Керченского пролива в украинские порты или из них — не связаны с пограничным контролем.

      Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает пресс-служба МИД РФ.

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      Она подчеркнула, что Россия якобы не понимает претензий со стороны Евросоюза, и назвала поведение Украины "провокационной". Также чиновница добавила, что Москва уже неоднократно обсуждал ситуацию в Азовском море с ЕС.

      Представитель МИД РФ отметила, что суть позиции России заключается в том, что Кремль привержен положений Договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

      "Согласно этому договору, российские пограничники имеют право досматривать суда в Азовском море и Керченском проливе. Такие осмотры проводятся российской стороной на недискриминационной основе: кроме судов под флагом Украины и третьих стран проверяются также судна под флагом России", – добавила Захарова.

      По словам чиновницы, Россия якобы проверила больше судов, чем Украина за 9 месяцев 2018 года.

      Важно отметить, что простой судов перед прохождением Керченского пролива в украинские порты или из них, не связан с пограничным контролем. Дело в другом – в особом порядке плавания по Керчь-Еникальском канале. Этот порядок обусловлен специфическими габаритами канала, сложными метеорологическими и навигационными условиями,
      – заявила Захарова.

      Представитель МИД РФ отметила, что эти навигационные условия предусматривают обязательную лоцманскую проводку, для чего судна якобы предварительно собираются в караваны, что занимает определенное время.

      "У нас есть надежда, что и это в Евросоюзе, в ЕС знают. Кстати, и по сей день основная масса судов осматривается не в акватории моря, а в период ожидания очереди на проход через Керченский пролив", – подытожила она.

      Напомним, представительница ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила, что Евросоюз собирается применить конкретные меры в отношении России из-за ситуации в Азовском море. Также, Кремль предупредили о необходимости прекратить "чрезмерные инспекции" судов в море, поскольку они наносят ущерб не только экономике Украины, но и судам под флагами европейских стран.

      25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

      Про какой договор говорится?Договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003 года после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова коса Тузла.

      Согласно соглашению, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств, а также разграничено Азовское море.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Евросоюз Водный транспорт Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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