Проект резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море: о чем говорится в документе

25 октября Европарламент должен принять резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

Как говорится в документе, представители Европарламента предлагают исполнительным органам евросоюза предусмотреть возможность создания должности "спецпосланника по Крыму и Донбасса", который также будет ответственным за Азовское море". По их словам, это будет наиболее эффективным решением, передает Укринформ.

Читайте также: Конфликт в Азовском море: почему он возник и какие потери несет Украина

"Европарламент призывает высокого представителя ЕС, вице-президента Еврокомиссии тщательно отслеживать развитие ситуации в Азовском море, принимая во внимание рост возможности потенциального конфликта в Европе, что будет иметь большие опасные последствия, которые напрямую коснутся ЕС и стран-членов", – отмечается в резолюции.

Также в Европарламенте призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступить с предложениями, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще и включал наблюдения за обострением ситуации в Азовском море.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что Крымский мост был построен незаконно, пишет информационное агентство "РИА Новости".

Европарламент выражает обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве Керченского моста и призывает Еврокомиссию оценить и проверить применения действующих ограничительных мер со стороны ЕС. Также мы приветствуем решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к строительству и настоятельно призывает высокого представителя по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Раде дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще более обострится,

– отметили европарламентарии.

В то же время в резолюции призывают Совета ЕС "потребовать от Российской Федерации немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры".

Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.