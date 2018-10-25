22:51
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Проект резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море: о чем говорится в документе

      743 Читати новину українською
      Европарламент подготовил резолюцию по конфликту Украины и России в Азовском море: о чем документ
      Европарламент подготовил резолюцию по конфликту Украины и России в Азовском море: о чем документ / Соцсети

      25 октября Европарламент должен принять резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      Как говорится в документе, представители Европарламента предлагают исполнительным органам евросоюза предусмотреть возможность создания должности "спецпосланника по Крыму и Донбасса", который также будет ответственным за Азовское море". По их словам, это будет наиболее эффективным решением, передает Укринформ.

      Читайте также: Конфликт в Азовском море: почему он возник и какие потери несет Украина

      "Европарламент призывает высокого представителя ЕС, вице-президента Еврокомиссии тщательно отслеживать развитие ситуации в Азовском море, принимая во внимание рост возможности потенциального конфликта в Европе, что будет иметь большие опасные последствия, которые напрямую коснутся ЕС и стран-членов", – отмечается в резолюции.

      Также в Европарламенте призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступить с предложениями, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще и включал наблюдения за обострением ситуации в Азовском море.

      Кроме того, в ведомстве отмечают, что Крымский мост был построен незаконно, пишет информационное агентство "РИА Новости".

      Европарламент выражает обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве Керченского моста и призывает Еврокомиссию оценить и проверить применения действующих ограничительных мер со стороны ЕС. Также мы приветствуем решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к строительству и настоятельно призывает высокого представителя по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Раде дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще более обострится,
      – отметили европарламентарии.

      В то же время в резолюции призывают Совета ЕС "потребовать от Российской Федерации немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры".

      Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

      Теги: Новости Украины Санкции Европарламент Конфликт в Азовском море Новости политики Новости России Украина – Россия Европа Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      сегодня , 22:49 Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      сегодня , 22:40 Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      сегодня , 22:00 Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      Олексій Чибісов
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня , 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      Анастасія Можаровська
      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      сегодня , 20:30 Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      Артем Овдієнко
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук