Черное море – европейское: Могерини заявила о продолжении давления ЕС на Россию
Евросоюз в дальнейшем будет давить на Россию, чтобы заставить ее вернуться к уважению международного права. Ведь Черное море принадлежит Европе, которая не хочет видеть нового военного нагнетания по соседству.
Об этом во время обсуждения в Европарламенте ситуации в Азовском море заявила глава европейской дипломатической службы Федерика Могерини, сообщает "Радио Свобода".
Не забывайте, что Черное море – европейское, и мы не хотим стать свидетелями нового военного наращивания в нашем ближайшем соседстве. Поэтому мы будем продолжать давление для уважения международных законов и конвенций и поддерживать Украину на фоне этих вызовов,
– заявила Могерини.
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При этом дипломат выразив убеждение, что в этом она может рассчитывать на поддержку Европарламента.
Могерини также выразила мнение, что милитаризация Азовского моря не в интересах ни одной из сторон, она может только дестабилизировать широкий регион Черного моря.