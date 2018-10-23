Черное море – европейское: Могерини заявила о продолжении давления ЕС на Россию

Евросоюз в дальнейшем будет давить на Россию, чтобы заставить ее вернуться к уважению международного права. Ведь Черное море принадлежит Европе, которая не хочет видеть нового военного нагнетания по соседству.

Об этом во время обсуждения в Европарламенте ситуации в Азовском море заявила глава европейской дипломатической службы Федерика Могерини, сообщает "Радио Свобода".

Не забывайте, что Черное море – европейское, и мы не хотим стать свидетелями нового военного наращивания в нашем ближайшем соседстве. Поэтому мы будем продолжать давление для уважения международных законов и конвенций и поддерживать Украину на фоне этих вызовов,

– заявила Могерини.

Читайте также: Агрессия России в Азовском море: Европарламент готовит жесткий ответ

При этом дипломат выразив убеждение, что в этом она может рассчитывать на поддержку Европарламента.

Могерини также выразила мнение, что милитаризация Азовского моря не в интересах ни одной из сторон, она может только дестабилизировать широкий регион Черного моря.