Чорне море – європейське: Могеріні заявила про продовження тиску ЄС на Росію

Євросоюз надалі тиснутиме на Росію, щоб примусити її повернутися до поваги міжнародного права. Адже Чорне море належить Європі, яка не хоче бачити нового військового нагнітання по-сусідству.

Про це під час обговорень у Європарламенті ситуації в Азовському морі заявила голова європейської дипломатичної служби Федеріка Могеріні, повідомляє "Радіо Свобода".

Не забуваймо, що Чорне море – європейське, і ми не хочемо стати свідками нового воєнного нарощування у нашому найближчому сусідстві. Тому ми будемо продовжувати тиск задля поваги міжнародних законів та конвенцій і підтримувати Україну на тлі цих викликів,

– заявила Могеріні.

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При цьому дипломатка висловивши переконання, що у цьому вона може розраховувати на підтримку Європарламенту.

Могеріні також висловила думку, що мілітаризація Азовського моря не є в інтересах жодної зі сторін, вона може тільки дестабілізувати ширший регіон Чорного моря.