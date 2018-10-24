Почему необходима милитаризация Азовского моря

Милитаризация Азовского моря с привлечением НАТО может помочь решить вопрос с блокадой РФ.

Такое мнение 24 каналу высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Специалист напоминает: международное сообщество в 2014 году уже призвало Украину не поддаваться на провокации и не открывать огонь в Крыму. В результате, полуостров пятый год оккупирован Россией. ОБСЕ мониторит ситуацию на Донбассе с марта 2014 года. Но это не помешало РФ оккупировать часть Донбасса, а пропутинским силам и регулярным войскам РФ устроить большую бойню, в которой погибли больше десяти тысяч украинских граждан.

Для восстановления контроля Украины над оккупированной частью Донбасса и Крымом сработают только комплексные меры. Но должна быть обязательно военная и силовая составляющая. Без этого другие меры не имеют смысла. Дипломатическое, экономическое давление – хорошо. Несмотря на четыре года санкций ежедневно российский агрессор убивает украинских военных, еженедельно гибнут мирные граждане Украины. И нет даже полшага прогресса в решении конфликта. Имеем целую коллекцию международных резолюций, решений. Но если бы там не было украинских военных с оружием, то все эти документы не сработали бы,

– отметил Геннадий Друзенко.

В то же время эксперт отметил, что с вхождением кораблей НАТО в Азовское море есть проблема. По словам Друзенко, президент Порошенко подписал указ, что Азовское море – внутренние воды двух стран – Украины и России, и это может создать помехи.

Украина вместо того, чтобы определить свою зону влияния путем делимитации Азовского моря, обозначает ее как внутреннюю – нашу и страны-агрессора. И вход туда военных судов третьих стран – НАТО или иного государства может быть проблематичным. Украине надо быть последовательной. Потому что с одной стороны мы говорим, что надо пригласить натовские войска, а с другой – на дипломатическом фронте создаем для этого препятствия,

– отметил Друзенко.

Напомним, 23 октября в Европарламенте состоялись дебаты по ситуации в Азовском море. В частности, депутат от Германии Ребекка Хармс заявила, что ЕС и НАТО стоит направить боевые корабли в район Азовского моря. Депутат пояснила, что такие меры следует принять для предотвращения возможной эскалации в регионе. Хармс также считает, что ОБСЕ должна расширить свой мониторинговый мандат на территорию Азовского моря. Еще одно предложение Хармс – рассмотреть дополнительные санкции в контексте российской оккупации Крыма.

Как известно, за последние месяцы Россия задержала более 200 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

6 сентября, на заседании СНБО было принято решение о неотложных мерах по защите национальных интересов Украины в южных регионах акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.