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      Чому необхідна мілітаризація Азовського моря

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      В Європарламенті запропонували збільшити військову допомогу Україні
      В Європарламенті запропонували збільшити військову допомогу Україні / Фото з відкритих джерел

      Мілітаризація Азовського моря із залученням НАТО може допомогти вирішити питання із блокадою РФ.

      Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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      Фахівець нагадує: міжнародна спільнота в 2014 році вже закликала Україну не піддаватися на провокації і не відкривати вогонь у Криму. В результаті півострів п’ятий рік окупований Росією. ОБСЄ моніторить ситуацію на Донбасі з березня 2014 року. Але це не завадило РФ окупувати частину Донбасу, а пропутінським силам і регулярним військам РФ влаштувати велику бойню, в якій загинуло більше десяти тисяч українських громадян.

      Для відновлення контролю України над окупованою частиною Донбасу і Кримом спрацюють тільки комплексні заходи. Але повинна бути обов’язково мілітарна і силова складова. Без цього інші заходи не мають сенсу. Дипломатичний, економічний тиск – добре. Попри чотири роки санкцій щодня російський агресор вбиває українських військових, щотижня гинуть цивільні громадяни України. І немає навіть півкроку прогресу у розв’язанні конфлікту. Маємо цілу колекцію міжнародних резолюцій, рішень тощо. Але якби там не було українських військових зі зброєю, то всі ці документи не спрацювали б,
      – наголосив Геннадій Друзенко.

      Водночас міжнародник зауважив, що з входженням кораблів НАТО в Азовське море є проблема. За словами Друзенка, президент Порошенко підписав указ, що Азовське море – внутрішні води двох країн – України і Росії, і це може створити перешкоди.

      Україна замість того, щоб визначити свою зону впливу шляхом делімітації Азовського моря, позначає його як внутрішнє – наше і країни-агресора. І вхід туди військових суден третіх країн – НАТО чи іншої держави може бути проблематичним. Україні треба бути послідовною. Бо з одного боку ми говоримо, що треба запросити натівські війська, а з іншого – на дипломатичному фронті створюємо для цього перешкоди,
      – зазначив Друзенко.

      Нагадаємо, 23 жовтня в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Азовському морі. Зокрема, депутат від Німеччини Ребекка Гармс заявила, що ЄС і НАТО варто скерувати бойові кораблі в район Азовського моря. Депутат пояснила, що таких заходів варто вжити для запобігання можливій ескалації в регіоні. Гармс також вважає, що ОБСЄ повинна розширити свій моніторинговий мандат на територію Азовського моря. Ще одна пропозиція Гармс – розглянути додаткові санкції в контексті російської окупації Криму.

      Як відомо, за останні місяці Росія затримала понад 200 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      6 вересня, на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Євросоюз НАТО Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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