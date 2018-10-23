ЄС і НАТО повинні скерувати військові кораблі в район Азовського моря, – євродепутат

Європейському союзу і НАТО варто скерувати бойові кораблі в район Азовського моря, заявила 23 жовтня на слуханнях у Європарламенті депутат від Німеччини Ребекка Гармс.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Депутат пояснила, що таких заходів варто вжити для запобігання можливій ​​ескалації в регіоні. Гармс також вважає, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі повинна розширити свій моніторинговий мандат на територію Азовського моря.

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"Події в Азовському морі необхідно розглядати в контексті російської окупації Криму", – наголосила євродепутат.

Нагадаємо, 23 жовтня у Європарламенті планують ухвалити резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликатиме Захід та Євросоюз рішуче діяти у відповідь на агресію Москви.



Раніше, 6 вересня, на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці.



Перед цим стало відомо, що за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.