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Порошенко пояснив, яку операцію Росія може готувати проти України

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Порошенко припускає, що Росія готує атаку на Маріуполь
Порошенко припускає, що Росія готує атаку на Маріуполь / 24 канал

Крім того, що Росія на окупованій нею території збільшує свою військову присутність, так ще завдяки її зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському регіоні та Азовському регіонах. Відтак, цілком імовірно, Кремль готує військову операцію атаки на Маріуполь, аби можна було завдати значний економічний удар по Україні.

Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час робочої поїздки до Одеси, де він інспектував хід багатонаціональних міжнародних навчань "Сі Бриз – 2018", передає його прес-служба.

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"Після незаконної анексії Криму ми бачимо різке зростання ескалації напруги. Росія на незаконно окупованій території різко збільшила своє військове угрупування. Вперше там розміщено ударну авіацію, новітні ракетні та зенітні комплекси. Ми бачимо склад Чорноморського флоту Росії, який незаконно розташовується в анексованому українському Севастополі, а також є посиленим підводними човнами та новими військовими кораблями, озброєним далекобійними ракетами морського базування. Значно посилено корабельне угруповання країни-агресора в Азовському морі", – підкреслив він.

Як наголосив Порошенко, військово-стратегічна обстановка в Чорноморському регіоні зараз, на жаль, є дуже напруженою та стала такою після незаконної анексії Криму Російською Федерацією – країною-агресором.

Водночас політик зауважив, що Росія почала незаконно зупиняти та здійснювати догляд суден, які прямують в українські порти на Азовському морі, і це стосується як українських, так і іноземних суден.

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Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати Україну на Азовському морі. Здійснити ескалацію напруги, не виключено – зробити військову операцію атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії України, атаки на інші порти Азовського моря. Тому зараз виключну важливість має боєздатність і боєготовність Військово-Морських Сил України і взаємосумісність з нашими партнерами та союзниками з країн-членів НАТО та союзниками з безпеки в Чорноморському регіоні,
– наголосив Порошенко.

Нагадаємо, на початку червня у Головному управлінні розвідки наголошували, що Росія посилює окупаційні війська саме на Маріупольському напрямку.

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Маріуполя Україна – Росія Новини політики Новини Росії Анексія Криму Президент України
Джерело: 24 канал
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