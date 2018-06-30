Морська міць України: командувач ВМС назвав бойові судна, що мають поповнити флот

Командувач ВМС Ігор Воронченко переконує, що найближчим часом до складу військово-морського флоту України мають увійти малі броньовані артилерійські катери, десантно-штурмові катери типу "Кентавр", ракетні катери тип "Лань", а також корвети.

Про це віце-адмірал розповів у коментарі "Радіо Свобода".

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"Станом на 1 липня кількість малих броньованих артилерійських катерів проекту 58155 (тип "Гюрза-М") дорівнюватиме шести (U174 "Аккерман" та U175 "Бердянськ" включено до складу флоту в 2016 році – 24 канал). МБАКи є ефективними в прибережній зоні, залучаються до охорони комунікацій, інфраструктури портів, гаваней, гирл річок, лиманів тощо. Ну і для Азовського моря вони – придатний варіант, бо мають малу осадку", – підкреслює він.

За словами Ігоря Воронченка, також на підході перебувають десантно-штурмові катери типу "Кентавр".

"Були певні проблеми з обладнанням, але їх вирішено – агрегати, яких не вистачало, вже є на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". Незабаром два "Кентаври" буде спущено на воду. Вдалі, вважаю, катери, їхні окремі характеристики перевищують аналогічні "Раптори", якими озброєно російський ВМФ. Скажімо, наші "Кентаври" – більш маневрені та швидкісні, мають більшу десантомісткість – до 31 особи, тобто вміщатимуть взвод морської піхоти", – додає він.

Крім того, командувач ВМС зауважив, що для ударного потенціалу України, адекватних дій за загрози у виключній (морській) економічній зоні концепцією "москітних сил" передбачено будівництво ракетних катерів типу "Лань".

"Катери шифру "Лань" заплановано озброїти вітчизняними крилатими ракетами "Нептун", здатними уражати наземні й морські цілі. На початку цього року пройшло випробування: перевірялись льотні характеристики та робота систем ракети. Пуски будуть ще – і незабаром. Те, що окремі "фахівці" кажуть, що для "Нептуна" у нас нібито немає головок самонаведення, – гаразд, нехай вони собі так думають", – підкреслює військовий.

Водночас він зазначає, що у Стратегії розвитку до 2035 року прописано і третій етап – оснащення Військово-морських сил такою бойовою одиницею, як корвет.

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"Український корвет коштує приблизно 250 мільйонів доларів. 680 мільйонів гривень на нього вже витрачено, зокрема, проплачено частину грошей за артилерійське озброєння, засоби протиповітряної оборони, дизель-генератори тощо, до того ж практично є готовим корпус. Тому, вважаю, треба добудувати корвет, незважаючи ні на що. Поготів, продовження фінансування державної цільової оборонної програми з будівництва українського корвету закріплено постановою Кабінету міністрів", – каже віце-адмірал.

Також Ігор Воронченко розповів, що зараз росіяни посилено будують кораблі, зокрема, багатоцільові ракетно-артилерійські з серії "Каракурт", а у тимчасово окупованому Криму вони розмістили 9 своїх кораблів: три – в Феодосії, решту в Керчі.