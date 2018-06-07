11:56
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Яке озброєння найближчим часом мають отримати воїни ЗСУ: есперт оприлюднив деталі

1688 Читать новость на русском
Експерт назвав новинки, що найближчим часом надійдуть на озброєння української армії
Експерт назвав новинки, що найближчим часом надійдуть на озброєння української армії / Соцмережі

Незабаром українська армія має отримати на озброєння низку цікавих новинок. Зокрема, це буде крилата ракета, вертоліт для всепогодного цілодобового бою, Реактивні системи залпового вогню та радіолокаційна станція.

Про це розповів очільник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак у журналі "Новое время", передає УНІАН.

Читайте також: У Запоріжжі тестували новий український вертоліт "Надія"

За його словами, однією з найважливіших розробок, які найближчим часом повинні надійти на озброєння до української армії, – ракетний проект "Нептун".

"У січні 2018-го стартували держвипробування нової крилатої ракети "Нептун", здатної вражати наземні та морські цілі на дальності у 300 кілометрів. А в перспективі — 500 кілометрів і більше. Важливо, що в цьому проекті немає залежності від іноземних комплектуючих, всі — вітчизняні. Вже сьогодні ця дозвуковая ракета лякає Кремль", – підкреслює фахівець.

Також Валентин Бадрак розповів про вертоліт для всепогодного цілодобового бою, який є оснащеним високоточними керованими ракетами та цілодобовою оглядово-прицільною системою з тепловізійним, телевізійним та лазерним каналами для ведення нічного бою. Як підкреслює експерт, зараз його держвипробування перебувають на фінішній прямій.

"Реактивні системи залпового вогню "Вільха". Це нове покоління артилерії. Очікується, що в 2018-му перші серійні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Вільха надійдуть до ЗСУ. Всі комплектуючі — українські. Ракета унікальна: один залп — 12 високоточних влучань (точність до декількох метрів) в умовному колі радіусом 1 кілометр на дальності до 70 кілометрів. Така зброя може стати першим кроком у створенні асиметричного неядерного ракетного щита України", – констатує голова Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Крім того, як переконує він, українські військові повинні отримати зенітний ракетний комплекс "Печора", щоправда він є модернізованим.

"Україна не виробляє зенітних ракетних комплексів (ЗРК), але навчилася їх модернізувати. Перехід від ЗРК С-125 до ЗРК "Печора" – серйозний стрибок українських розробників. "Печора" вже існує і поставляється на експорт, а про доопрацювання проекту для ЗСУ було оголошено на початку 2018-го. ЗРК буде вражати цілі на дальності до 50 кілометрів, і для неї вже розроблено активну головку самонаведення", – каже спеціаліст.

Читайте також: З'явилось відео випробування потужного ракетного комплексу "Вільха"

Також він оприлюднив деталі щодо радіолокаційної станції "Малахіт".

"Ця радіолокаційна станція значно посилить систему вітчизняної ППО. "Малахіт" є здатним автоматично передавати дані й визначати радіальну швидкість повітряних цілей, включно з оснащеними технологіями зниження помітності бойових машин — "Стелс". "Малахіт" уже поставляється серійно та успішно справляється у зоні бойових дій". – додає Валентин Бадрак.

Теги: Новини України Новини політики Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук