Яке озброєння найближчим часом мають отримати воїни ЗСУ: есперт оприлюднив деталі

Незабаром українська армія має отримати на озброєння низку цікавих новинок. Зокрема, це буде крилата ракета, вертоліт для всепогодного цілодобового бою, Реактивні системи залпового вогню та радіолокаційна станція.

Про це розповів очільник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак у журналі "Новое время", передає УНІАН.

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За його словами, однією з найважливіших розробок, які найближчим часом повинні надійти на озброєння до української армії, – ракетний проект "Нептун".

"У січні 2018-го стартували держвипробування нової крилатої ракети "Нептун", здатної вражати наземні та морські цілі на дальності у 300 кілометрів. А в перспективі — 500 кілометрів і більше. Важливо, що в цьому проекті немає залежності від іноземних комплектуючих, всі — вітчизняні. Вже сьогодні ця дозвуковая ракета лякає Кремль", – підкреслює фахівець.

Також Валентин Бадрак розповів про вертоліт для всепогодного цілодобового бою, який є оснащеним високоточними керованими ракетами та цілодобовою оглядово-прицільною системою з тепловізійним, телевізійним та лазерним каналами для ведення нічного бою. Як підкреслює експерт, зараз його держвипробування перебувають на фінішній прямій.

"Реактивні системи залпового вогню "Вільха". Це нове покоління артилерії. Очікується, що в 2018-му перші серійні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Вільха надійдуть до ЗСУ. Всі комплектуючі — українські. Ракета унікальна: один залп — 12 високоточних влучань (точність до декількох метрів) в умовному колі радіусом 1 кілометр на дальності до 70 кілометрів. Така зброя може стати першим кроком у створенні асиметричного неядерного ракетного щита України", – констатує голова Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Крім того, як переконує він, українські військові повинні отримати зенітний ракетний комплекс "Печора", щоправда він є модернізованим.

"Україна не виробляє зенітних ракетних комплексів (ЗРК), але навчилася їх модернізувати. Перехід від ЗРК С-125 до ЗРК "Печора" – серйозний стрибок українських розробників. "Печора" вже існує і поставляється на експорт, а про доопрацювання проекту для ЗСУ було оголошено на початку 2018-го. ЗРК буде вражати цілі на дальності до 50 кілометрів, і для неї вже розроблено активну головку самонаведення", – каже спеціаліст.

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Також він оприлюднив деталі щодо радіолокаційної станції "Малахіт".

"Ця радіолокаційна станція значно посилить систему вітчизняної ППО. "Малахіт" є здатним автоматично передавати дані й визначати радіальну швидкість повітряних цілей, включно з оснащеними технологіями зниження помітності бойових машин — "Стелс". "Малахіт" уже поставляється серійно та успішно справляється у зоні бойових дій". – додає Валентин Бадрак.